Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει «θερμά συγχαρητήρια στην Κάθριν Κόνολι, τη νέα Πρόεδρο της Ιρλανδίας», η οποία «υποστηρίχτηκε από το σύνολο των κομμάτων της ευρύτερης Αριστεράς, με μια κοινωνική, ριζοσπαστική ατζέντα και με το ζήτημα της ειρήνης στο επίκεντρο».

«Η εκλογή της είναι μια θετική εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό προοδευτικό χώρο και δείχνει ότι οι συγκλίσεις και οι συνθέσεις κινητοποιούν τους πολίτες και μπορούν να φέρουν εκλογικές νίκες» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

