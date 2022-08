Stray: To βιντεοπαιχνίδι για τις γάτες που λατρεύουν τα ίδια τα τετράποδα! Δείτε τρέιλερ - βίντεο

Όπως φαίνεται στα απολαυστικά πλάνα των βίντεο που ανάρτησαν οι χρήστες του βιντεοπαιχνιδιού οι γάτες, (αλλά και ουκ ολίγα σκυλιά) παθαίνουν ντελίριο με τις ψηφιακές περιπέτειες των γατιών στην οθόνη της τηλεόρασης και προσπαθούν να τις ακολουθήσουν ή να επικοινωνήσουν μαζί τους!

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας σήμερα, και ένα βιντεοπαιχνίδι για τις αδέσποτες γάτες, με την ονομασία Stray, (αδέσποτο) έχει βρει τους μεγαλύτερους θαυμαστές του στα… ίδια τα τετράποδα όπως φαίνεται στις αντιδράσεις τους που έχουν γεμίσει τα social media! Όπως φαίνεται στα απολαυστικά πλάνα των βίντεο που ανάρτησαν οι χρήστες του βιντεοπαιχνιδιού οι γάτες, (αλλά και ουκ ολίγα σκυλιά) παθαίνουν ντελίριο με τις ψηφιακές περιπέτειες του Stray στην οθόνη της τηλεόρασης και προσπαθούν να τις ακολουθήσουν ή να επικοινωνήσουν μαζί του!

Δείτε το τρέιλερ του παιχνιδιού:

Οι χρήστες δημιούργησαν στο Twitter τον λογαριασμό «Cats Watching Stray» που ανανεώνεται συνεχώς με τα καμώματα των τετράποδων φίλων μας. Χαρακτηριστικές οι σκηνές μιας γάτας που κοιτάει πίσω από την τηλεόραση για να βρει τη γάτα του παιχνιδιού, μιας άλλης που προσπαθεί να ακουμπήσει τις ψηφιακές γάτες ή άλλων που κοιτούν συνεπαρμένες την οθόνη!

When she checked behind the tv to try & find the other cat 🥹 @CatsWatchStray pic.twitter.com/N5uugpOytp — Ellie Harris (@elliefayelucy1) August 5, 2022

Wow. I’ve decided I like video games now. pic.twitter.com/oPD9HDsnnr — Gwen the cat (@Gwenthebabber) July 23, 2022

Stella is mildly disturbed by the new game “Stray” 😸@CatsWatchStray pic.twitter.com/PSXGOtLdGT — The Catstitution (@thecatstitution) August 4, 2022

Mika's like where is the meowing coming from??



Watching Stray played by @PabablyPlays



//@CatsWatchStray pic.twitter.com/jVSxpZV3bl — Cardcaptor Kisa 🦋 🔜 San Japan (@Kisa_Dreams) August 5, 2022

