Στα Ιωάννινα ταξιδεύει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα - Το πάνελ των ομιλητών

Το συνεδριακό κέντρο - Ξενοδοχείο Du Lac των Ιωαννίνων είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.
Στο πάνελ, εκτός του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ξεχωρίζει ο επικεφαλής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ.
Για το αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
- Μιχάλης Καλογήρου, Δικηγόρος - πρώην υπουργός
- Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής
- Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy
- Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής 2019-2024
- Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός - πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση - Συντονισμός: Αρης Ραβανός - Ολγα Στέφου
Ωρα προσέλευσης: 11.30 – Ώρα έναρξης: 12:00
