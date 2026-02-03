Λογαριασμός
Στα Ιωάννινα ταξιδεύει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα - Το πάνελ των ομιλητών

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Du Lac των Ιωαννίνων

Ιθάκη

Το συνεδριακό κέντρο - Ξενοδοχείο Du Lac των Ιωαννίνων είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.

Στο πάνελ, εκτός του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ξεχωρίζει ο επικεφαλής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ. 

Για το αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

  • Μιχάλης Καλογήρου, Δικηγόρος  - πρώην υπουργός 
  • Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής
  • Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy 
  • Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής 2019-2024
  • Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός - πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση - Συντονισμός: Αρης Ραβανός - Ολγα Στέφου

Ωρα προσέλευσης: 11.30 – Ώρα έναρξης: 12:00

