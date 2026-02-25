Σε δίκη με την κατηγορία της προώθησης της χρήσης ναρκωτικών παραπέμφθηκε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, με αφορμή το σχόλιό του σε podcast ότι έχει δοκιμάσει στο παρελθόν ναρκωτικές ουσίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη το αριστερό κόμμα του, ΜέΡΑ25.

Ο πρώην πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε υπουργός στην κυβέρνηση του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας το 2015 και παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στους κύκλους της ευρωπαϊκής Αριστεράς, αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 16 Δεκεμβρίου.

Οι κατηγορίες αφορούν την παραδοχή του σε podcast ότι είχε δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες πριν από περίπου 36 χρόνια, σε φεστιβάλ στην Αυστραλία.

«Αποφασισμένος να μη κάνω έναν Μπιλ Κλίντον (θυμάστε το γελοίο “I didn’t inhale”;), είπα ότι είχα δοκιμάσει», ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης, αναγνωρίζοντας παλαιότερη χρήση μαριχουάνας και περιγράφοντας μία και μοναδική εμπειρία με έκσταση σε φεστιβάλ στο Σίδνεϊ το 1989. Ο πρώην υπουργός είπε ότι, παρότι η εμπειρία ήταν αρχικά ευχάριστη, του προκάλεσε ημικρανία που διήρκεσε μία εβδομάδα, γεγονός που τον απέτρεψε από το να ξανακάνει χρήση.

Πρόσθεσε ότι ανέφερε το περιστατικό για να υπογραμμίσει τους κινδύνους της χρήσης ναρκωτικών, λέγοντας στους ακροατές ότι «υπάρχει τίμημα» και ότι ο εθισμός συνιστά «το τέλος της ελευθερίας».

Στην ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «χειραγωγεί» τη Δικαιοσύνη με στόχο τον Βαρουφάκη «επειδή λέει την αλήθεια».

Παρότι η στάση της ελληνικής Δικαιοσύνης στην υπόθεση αυτή προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία … η ιστορία αυτή είναι, παρ’ όλα αυτά, επικίνδυνη, ανέφερε. Η ιδέα ότι τίθεται σε δίκη ένας αρχηγός κόμματος επειδή μίλησε για εμπειρίες του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες δεν είναι ένα τυχαίο, αθώο ολίσθημα. Είναι μήνυμα από μια Δικαιοσύνη που κλείνει τα μάτια σε όσους βρίσκονται στην εξουσία και στρέφεται εναντίον όποιου αρνείται να γονατίσει.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως «επικίνδυνο» εχθρό του. Όχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικές αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα και δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.