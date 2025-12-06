Λογαριασμός
Στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στην Πάτρα μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης

 Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στη φορολογία, στον συνδικαλισμό με ενιαία ψηφοδέλτια και άλλα

Κασσελάκης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πραγματοποιούνται στην Πάτρα, μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στη φορολογία, στον συνδικαλισμό με ενιαία ψηφοδέλτια, αλλά και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τη ρευστότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

