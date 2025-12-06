Κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πραγματοποιούνται στην Πάτρα, μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στη φορολογία, στον συνδικαλισμό με ενιαία ψηφοδέλτια, αλλά και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τη ρευστότητα.

