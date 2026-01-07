Της Δώρας Αντωνίου

Ως κομβικό ορόσημο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις - και την αντιμετώπισή τους από την πλευρά της κυβέρνησης - προσδιορίζεται η σημερινή μέρα. Όπως ήδη από προχθές γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα ανακοινωθούν σήμερα τα μέτρα που η κυβέρνηση λαμβάνει για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Η ανακοίνωση αυτή συνοδεύεται από μιας μορφής τελεσίγραφο, ότι «αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα».

Πάνω σε αυτή τη δήλωση προκύπτει το πρώτο δύσκολο σημείο προσέγγισης, καθώς από την πλευρά των αγροτών έχει ειπωθεί ότι περιμένουν τις κινήσεις της κυβέρνησης ως ένα πρώτο βήμα για να προσέλθουν σε διάλογο. Η κυβέρνηση καθιστά σαφές ότι πλέον πρόκειται για μια διαφορετική διαδικασία. Ότι δεν γίνεται λόγος για βάση συζήτησης, αλλά για εξάντληση όλων των περιθωρίων που υπάρχουν. Κυβερνητικές πηγές προσθέτουν πάνω σε αυτό ότι όλες οι προσκλήσεις για διάλογο εδώ και περισσότερο από έναν μήνα δεν βρήκαν ανταπόκριση. Οπότε, τώρα η κυβέρνηση αποφάσισε να ανακοινώσει τις δικές της παρεμβάσεις, καθιστώντας σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι περισσότερο.

Παράλληλα, από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα αφορούν το σύνολο των αγροτών και όχι αυτούς που βρίσκονται στα μπλόκα. Στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχει η εκτίμηση ότι το τμήμα των αγροτών που επιμένει να παραμένει στα μπλόκα και υιοθετεί αδιάλλακτη στάση, δεν εκπροσωπεί το σύνολο του αγροτικού κόσμου, με το οποίο θεωρούν ότι μπορούν να «συνομιλήσουν» και να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας ώστε να το προσελκύσουν ξανά ως εκλογικό ακροατήριο.

Τα μέτρα που αναμένεται να εξειδικεύσει σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δεν αναμένεται να περιλαμβάνουν εκπλήξεις. Αφορούν την τιμή στο αγροτικό ρεύμα κοντά στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, αποζημίωση του 100% των ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Μέτρα, δηλαδή, στα οποία έχουν γίνει αναφορές και το προηγούμενο διάστημα. Στις συσκέψεις των προηγούμενων ημερών έγινε εξειδίκευση, όσον αφορά την τελική μορφή των σημερινών ανακοινώσεων.

Παράλληλα, από την κυβέρνηση σε όλους τους τόνους διαμηνύεται ότι ο χρόνος εξαντλείται και ότι εφόσον δεν υπάρξει εκτόνωση στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, το λεγόμενο plan B θα τεθεί σε εφαρμογή. Η σημερινή μέρα είναι, λοιπόν, καθοριστική.

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα οι αγρότες θα πρέπει να αποφασίσουν αν το πλαίσιο αυτό τους ικανοποιεί ώστε να αποσυρθούν από τα μπλόκα. Σε διαφορετική περίπτωση, έχουν προαναγγείλει από αύριο πιο σκληρή γραμμή, με ένταση των αποκλεισμών για ένα 48ωρο.

Στην περίπτωση αυτή, αναμένεται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που προβλέπονται από το νόμο και που έχει προαναγγελθεί από κυβερνητικές πηγές ότι θα ενεργοποιηθούν. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ, τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πιο υψηλά και οι κυρώσεις πιο αυστηρές. Αναφέρεται, επίσης, ότι η μη συμμόρφωση μετά από την επιβολή ενός προστίμου, για παράδειγμα για παράνομη κατάληψη οδοστρώματος, συνεπάγεται επανάληψη της επιβολής του.

«Τετάρτη, λοιπόν, θα εξειδικευθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση, όπως ακριβώς τα έχουμε περιγράψει, στο πλαίσιο για το οποίο έχουμε μιλήσει. Θεωρούμε, ότι είναι καλό, όσοι αγρότες επιθυμούν, όσοι εκπρόσωποι των κινητοποιήσεων θέλουν να έρθουν, να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές παρουσία τους. Αυτό είναι δική τους απόφαση. Η Κυβέρνηση θα τις κάνει τις ανακοινώσεις αυτές, είτε έρθουν, είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, θέτοντας με απόλυτη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα κινηθεί.

