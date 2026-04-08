«Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το υπαρκτό πρόβλημα του εθισμού των παιδιών στο διαδίκτυο, αφού από τη μια η κυβέρνηση ενισχύει με την πολιτική της, όλους εκείνους τους παράγοντες που 'σπρώχνουν' τα παιδιά στην οθόνη, από την άλλη δεν αντιμετωπίζει τον 'εθιστικό σχεδιασμό' ορισμένων εφαρμογών και το 'μοντέλο κέρδους που βασίζεται' στην προσοχή τους» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και τονίζει:

«Η πάλη για τη ζωή και τον δημιουργικό χρόνο των παιδιών σημαίνει πάλη για μια κοινωνία που θα εξασφαλίζει ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, με κοινωνική ευθύνη για τη νέα γενιά, με ποιοτικό ελεύθερο χρόνο γεμάτο με αξίες, ιδανικά, ζωντανή κοινωνική συναναστροφή, αθλητισμό, πολιτισμό, συλλογική δραστηριότητα και διεκδίκηση, όλα αυτά που στερούν σήμερα από τη νεολαία η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά που η έλλειψή τους αποτελούν λίπασμα για τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις».

Το ΚΚΕ, κόντρα στο ρεύμα, έχει αναδείξει έγκαιρα τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των social media, ιδιαίτερα για τις μικρότερες ηλικίες, αλλά και για τους ενήλικες, την αρνητική επίδραση που ασκούν στην ψυχική υγεία, τα σάπια πρότυπα ζωής που προβάλλουν, τη διαμόρφωση και αξιοποίησή τους στην παρέμβαση κρατικών μηχανισμών, επιχειρηματικών συμφερόντων για εμπορικούς και άλλους σκοπούς, την επιδίωξη να καλλιεργηθεί μία κουλτούρα αποδοχής της διαρκούς ψηφιακής επιτήρησης.

Οι σάπιες αξίες που εκπέμπουν τα μονοπώλια των social media είναι οι αξίες ενός συστήματος που βρίσκεται σε παρακμή. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση προτάσσει την 'ατομική ευθύνη' και στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών αποτελεί επίδειξη κρατικής αναλγησίας, όταν με την πολιτική της έχει εμπορευματοποιήσει την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση» σημειώνει το κόμμα στην ανακοίνωσή του και καταλήγει:

«Τα παιδιά δεν περιμένανε τις τωρινές δηλώσεις του πρωθυπουργού για να θυμώσουν. Έχουν ήδη πολύ σοβαρούς λόγους να είναι θυμωμένα, όταν βλέπουν τους γονείς τους να λείπουν ατελείωτες ώρες από το σπίτι, όταν συνειδητοποιούν τα τεράστια εμπόδια που υψώνονται μπροστά στη ζωή τους, όταν γίνονται μάρτυρες της ιμπεριαλιστικής, πολεμικής κτηνωδίας που τα περιβάλλει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.