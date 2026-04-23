Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με την Ευρωπαία επίτροπο για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica, αρμόδια για θέματα δημογραφικού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνάντησης της επιτρόπου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια συγκυρία κατά την οποία το δημογραφικό αναδεικνύεται σε κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Η υπουργός παρουσίασε αναλυτικά τους πυλώνες της ελληνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, με αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της τεχνικής βοήθειας που λαμβάνει η Ελλάδα μέσω του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά τη συνάντηση, δήλωσε: «Συζητήσαμε με την κ. Šuica το δημογραφικό, μια υπαρξιακή πρόκληση που βιώνουμε ήδη στην Ευρώπη, με τη γονιμότητα να βρίσκεται πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης. Δεν πρόκειται για μια απλή κρίση, αλλά για το κρισιμότερο στοίχημα για το μέλλον της Ένωσης, καθώς πίσω από τους αμείλικτους αριθμούς κρύβονται νέοι άνθρωποι που μεταθέτουν τη δημιουργία οικογένειας επειδή νιώθουν ότι στερούνται προοπτικής. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η Ελλάδα πρωτοπορεί με ένα συνεκτικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης (2025-2035), το οποίο υπερβαίνει τις αποσπασματικές κινήσεις και εστιάζει στην ουσία: από την οικονομική στήριξη και τη διεύρυνση της πρόσβασης στη στέγη, μέχρι την ενίσχυση της απασχόλησης και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Το σχέδιό μας ακολουθεί τη ζωή όπως είναι και αποτελεί εφαρμόσιμο υπόδειγμα για τα ευρωπαϊκά κράτη, αναδεικνύοντας ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί συνέχεια, ρεαλισμό και μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική που θα προσφέρει στους νέους σταθερότητα. Το δημογραφικό είναι τελικά ζήτημα εμπιστοσύνης. Ευθύνη μας είναι να εξασφαλίσουμε στις επόμενες γενιές το μέλλον που τους αξίζει, δημιουργώντας ένα περιβάλλον σιγουριάς και κοινωνικής συνοχής».

Από την πλευρά της, η κ. Šuica τόνισε: «Το δημογραφικό δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική, αλλά κεντρικό στοιχείο της οικονομικής ισχύος και ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ελλάδα για το πολύ φιλόδοξο δεκαετές εθνικό της σχέδιο, το οποίο με περισσότερες από 100 δράσεις αποτελεί μια ισχυρή δέσμευση και δείχνει ηγεσία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έμφαση που δίνει η ελληνική κυβέρνηση στις περιφερειακές προσεγγίσεις, αποτελώντας ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Εισερχόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα μακροζωίας και μέσω εργαλείων όπως το Demography Toolbox, αλλά και του νέου Οδικού Χάρτη για τη Μακροζωία (Longevity Roadmap), είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την Ελλάδα ώστε να μετατρέψει τις δημογραφικές αλλαγές σε ευκαιρίες ευημερίας για όλες τις γενιές».

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη συνεκτικών και αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων.

Πηγή: skai.gr

