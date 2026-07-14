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Στην Βόρεια Εύβοια αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 θα μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια - Στις 9.30 θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας

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Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 θα μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια.

Ειδικότερα:

  • Στις 9.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
  • Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς.
  • Στις 11.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια.
  • Στις 13.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Βόρεια Εύβοια Εύβοια
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