Μητσοτάκης από Ιωάννινα: Καλοτάξιδο το νέο Κέντρο Καινοτομίας

Το Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου στα Ιωάννινα επισκέφθηκε το απόγευμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στις αίθουσες της ρομποτικής, του μετεωρολογικού σταθμού, του 3D εκτυπωτή και της επαυξημένης πραγματικότητας, όπου είχε την ευκαιρία να δει στην πράξη πώς αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους μαθητές που παρακολουθούν τα εργαστήρια του Κέντρου, το οποίο είχε εγκαινιαστεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Αποστολή των Κέντρων Καινοτομίας είναι να λειτουργήσουν ως σύγχρονοι εκπαιδευτικοί κόμβοι, καλλιεργώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, σε ένα περιβάλλον δημιουργικότητας και ισότιμης πρόσβασης για όλους τους μαθητές.

Στο τέλος της επίσκεψής του ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Πολύ ωραία πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εξάλλου, έχουμε υποχρέωση να τα παραδώσουμε όλα έτοιμα -και τα 13- εντός αυτού του έτους.

Χαίρομαι που πραγματικά μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στα παιδιά τελείως διαφορετικές εμπειρίες. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό, πιο ενδιαφέρον.

Για εμάς όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσες, καινοτόμες δράσεις και, πρώτα και πάνω απ’ όλα, να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον.

Μακάρι και εμείς όταν κάναμε βιολογία να είχαμε τέτοιου είδους εργαλεία στη διάθεσή μας.

Οπότε να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το νέο Κέντρο Καινοτομίας και να υποδεχθεί πολλούς μαθητές από την Ήπειρο».

