Μετωπική για τα ΕΛΤΑ στη Βουλή – Πιερρακάκης: Επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 καταστήματα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ένταση στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής πυροδότησε το ζήτημα των ΕΛΤΑ, με τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη να αντιστρέφει τα βέλη που εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος για το ξαφνικό λουκέτο των υποκαταστημάτων, υπενθυμίζοντας ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 ταχυδρομικά καταστήματα.

«Είστε εκτεθειμένοι, από τις 10 Οκτωβρίου είναι γνωστό το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ», κατηγόρησε τον Υπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Πιερρακάκη να ανταπαντά: «Γνωρίζετε πόσα καταστήματα έκλεισαν επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ; Πόσα; 77. Έκλεισαν τα καταστήματα στα Οινόφυτα, Πελασγία, Περισσό και αλλού». Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο τότε αρμόδιος Υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, έκανε λόγο για «δημογραφικές αλλαγές» που λαμβάνονταν υπόψιν, επιχειρώντας να δικαιολογήσει το «λουκέτο»

«Πρέπει να μπορέσουμε να αναδιαρθρώσουμε το δίκτυο, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Βάλαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων για να στηρίξουμε τα ταχυδρομεία», τόνισε ο Υπουργός, τονίζοντας πως όταν το 2019 ανέλαβε την κυβέρνηση η ΝΔ παρέλαβε μια κατάσταση με 7,5 εκατ ευρώ μηνιαίο έλλειμμα στα ελληνικά ταχυδρομεία.

Νωρίτερα τα βέλη τους προς το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ είχαν εξαπολύσει και τα υπόλοιπα κόμμα στην Ολομέλεια, με τον Παύλο Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει διάλυση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. «Είναι ζήτημα πολιτικό, κοινωνικό, είναι ζήτημα προτεραιοτήτων», πρόσθεσε ο ίδιος. «Οι πολίτες βλέπουν τις ανάγκες τους να αντιμετωπίζονται ως κόστος, έχετε υποχρέωση να στηρίξετε τα ΕΛΤΑ», τόνισε ο Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ενώ και ο Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση πως κλείνει το μισό δίκτυο των ΕΛΤΑ χωρίς καμία διαβούλευση.

Πηγή: skai.gr

