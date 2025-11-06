«Βρέθηκα χθες στο Γκύζη, στο 41ο Δημοτικό Σχολείο όπου τμήματα συγχωνεύονται, όπως και σε πολλά άλλα σχολεία», είπε, στην αρχή της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για το φορολογικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

Και πρόσθεσε: «Με πλησίασε μια μητέρα και με ήρεμη φωνή μου έκανε την εξής ερώτηση: «Γιατί; Γιατί τώρα; Γιατί έτσι; Δεν βλέπει το Υπουργείο τι τραβάνε αυτά τα παιδιά να αλλάζουν τρίτη δασκάλα σε τρεις μήνες;»

Τα συνεχόμενα «Γιατί;»

«Και πριν τρεις μέρες», συνέχισε ο Παύλος Γερουλάνος, «το σύνολο των Βουλευτών, εξαγριωμένο, τα είχε βάλει με τον αρμόδιο Υπουργό και ένα Golden Boy των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο των καταστημάτων. Προσέξτε. Όχι το σύνολο των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης. Όλοι οι Βουλευτές. Πράσινοι, ροζ, κόκκινοι, ακόμα και οι μπλε. Με ένα ερώτημα: «Γιατί;» Με τι κριτήρια αποφασίστηκαν αυτά τα κλεισίματα; Σπάνια συγχορδία».

Πίσω όμως από όλα αυτά τα «γιατί», υπογράμμισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «υποβόσκει όμως ένα άλλο ερώτημα: Πώς γίνεται μια Κυβέρνηση να έχει χάσει τόσο οριστικά, τόσο αμετάκλητα και τόσο καθολικά την επαφή της με την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα του δασκάλου, του γονέα και πάνω από όλα των μαθητών που αλλάζουν τάξη στη μέση του χρόνου. Την πραγματικότητα ακόμα και των ίδιων των Βουλευτών της. Την πραγματικότητα γενικά. Και πίσω από αυτό το ερώτημα υποβόσκει μια διαπίστωση: ότι η χρησιμότητα της Κυβέρνησης έχει παρέλθει. Οι προτεραιότητές της και οι προτεραιότητες της κοινωνίας κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση».

Και πρόσθεσε: «Στο μυαλό του κόσμου ο κ. Μητσοτάκης και αυτή η Κυβέρνηση έχουν τελειώσει. Αυτό που περιμένει από εμάς ο κόσμος είναι να πούμε τι χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα για να πάει μπροστά. Γιατί, για παράδειγμα, το θέμα των ΕΛΤΑ δεν είναι τεχνικό, δεν είναι ζήτημα τεχνοκρατικής αναδιάρθρωσης. Είναι ζήτημα πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό.

Είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Ποιον υπηρετεί το κράτος; Ποιος ωφελείται από τις μεταρρυθμίσεις; Και ποιος πληρώνει το τίμημα των επιλογών; Έτσι και σε ένα σχολείο, η συγχώνευση μιας τάξης δεν αφορά μόνο το κόστος στο κράτος. Αφορά την άποψή μας για την παιδεία, την ψυχολογία, την ανάπτυξη ενός νέου ανθρώπου που θα γίνει πολίτης. Που αύριο θέλουμε να μείνει στη χώρα και να δημιουργήσει».

Ο πυρήνας της διακυβέρνησης που χρειάζεται η χώρα

Στη συνέχεια, ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για τον πυρήνα της διακυβέρνησης που χρειάζεται η χώρα για να αφήσουμε πίσω τις παθογένειες, που η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναγάγει σε πολιτική φιλοσοφία.

Και η απάντηση, είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είναι «πέντε δικαιώματα για κάθε πολίτη: Το δικαίωμα στην Ισότητα απέναντι στο νόμο και το κράτος, το δικαίωμα στη Συμμετοχή στις αποφάσεις, το δικαίωμα να Προοδεύουμε ατομικά και συλλογικά μέσα από την παιδεία και τον πολιτισμό, το δικαίωμα στην Ασφάλεια ώστε να προγραμματίζουμε το μέλλον μας χωρίς αψυχολόγητες εκπλήξεις και το δικαίωμα στην Δημιουργία κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού πλούτου».

Τι ηγεσία χρειάζεται η χώρα

Αλλά, για να υπηρετήσουμε αυτά τα δικαιώματα του πολίτη, η χώρα χρειάζεται άλλη ποιότητα ηγεσίας, είπε ο Παύλος Γερουλάνος και εξήγησε: «Γιατί η ελληνική κοινωνία δεν έχει ανάγκη από μία εξουσία που της κουνάει το δάχτυλο. Έχει ανάγκη από Κυβέρνηση που πρώτη δίνει το παράδειγμα. Ζητάει σεβασμό στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς; Πρώτη τους σέβεται.

Μιλάει για αξιοκρατία, αξιολόγηση; Πρώτη τα εφαρμόζει. Αξιοκρατία σε κάθε διορισμό που κάνει. Αξιολόγηση πρώτα κάθε υπεύθυνου που η ίδια διορίζει. Η ηγεσία σε τούτο τον τόπο οφείλει να μετράει τα λόγια της. Να πολιτεύεται με αξιοπιστία και να σέβεται την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη. Να εννοεί αυτά που λέει και να λέει αυτά που εννοεί.

Να νιώθει τι σημαίνει μέτρο. Ενσυναίσθηση χρειάζεται η εξουσία. Όχι αλαζονεία. Και τέλος, η χώρα δεν έχει ανάγκη από εξουσιομανείς στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά από μια επανάσταση αποσυγκέντρωσης της εξουσίας προς κοινωνικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Όσο πιο κοντά στον πολίτη γίνεται, με τον αντίστοιχο έλεγχο, με την απαραίτητη λογοδοσία. Ώστε να ανταγωνίζεται η κάθε εξουσία την άλλη και να ελέγχεται από τον πολίτη. Η Δημοκρατία αύριο ή θα είναι λαϊκή, συμμετοχική, ουσιαστική, ή θα σβήσει».

Εμείς σχέδιο και δυνατότητες για όλους, η ΝΔ επιδόματα και ημίμετρα

Ολοκληρώνοντας, ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε στην ουσιαστική διαφορά «μεταξύ του νομοσχεδίου που ψηφίζεται σήμερα και του σχεδίου που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος μας στη Θεσσαλονίκη:

Το δικό σας σχέδιο είναι επιδόματα και ημίμετρα. Για όσους ξέρετε, για όσους σέβεστε, για όσους θέλετε πελάτες. Το δικό μας μιλάει για δυνατότητες για όλους. Είναι σχέδιο για την κοινωνία που αφορά κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και διοικητικής διάρθρωση της χώρας. Σχέδιο για να πάμε μπροστά. Όλοι μαζί. Και όχι ο καθένας μόνος του.

Η χώρα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας στην εξουσία που εσείς δεν μπορείτε καν να διαισθανθείτε. Η χώρα χρειάζεται σχέδιο που εσείς δεν μπορείτε να εκπονήσετε. Και η χώρα χρειάζεται μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εσείς δεν θέλετε να κάνετε. Δώστε λοιπόν τα επιδόματα. Αλλά μην έχετε αυταπάτες. Δεν αρκούν για να σωθείτε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

