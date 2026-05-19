Νέα ένταση σημειώθηκε στη Βουλή, με σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και ο προεδρεύων της συνεδρίασης, βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης.

Η κατάσταση οξύνθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Γιώργος Λαμπρούλης αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση, την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχιζε την αντιπαράθεση τόσο με τον ίδιο όσο και με τη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

Κατά τη διάρκεια της έντονης λογομαχίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στην κ. Κομνηνάκα λέγοντας πως «το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτο».

Η βουλευτής του ΚΚΕ αντέδρασε αποκαλώντας τη «ξεφτιλισμένη», με την κ. Κωνσταντοπούλου να ανταπαντά: «Έτσι μιλούν οι φασίστες».

Αναλυτικά το επεισόδιο:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης, η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.

Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.

Πηγή: skai.gr

