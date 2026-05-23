Καρυστιανού: «Στελέχη του κόμματός μας είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας»

Για την ταυτότητα των στελεχών του νέου πολιτικού της σχήματος τοποθετείται μέσω δελτίο τύπου η επικεφαλής του υπό ίδρυση Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου, στελέχη του νέου πολιτικού της σχήματος είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος, μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.

Η κα Καρυστιανού προέβη σε αυτή τη διευκρίνιση λίγο μετά την πρεμιέρα στο «Ολύμπιον», λόγω δημοσιευμάτων που υπήρξαν τα οποία όπως αναφερεται «επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος».

«Συνεπώς για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα», σημειώνει μεταξύ άλλων.



Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Οι βασικές αρχές και οι στόχοι τού υπό ίδρυση Κινήματός μας "ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ" περιλαμβάνονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη, την οποία η επικεφαλής του Κινήματος παρουσίασε χθες στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ της Θεσσαλονίκης και είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα μας: https://xekiname.gr όπου και θα αναρτώνται οι μόνες θέσεις που εκφράζουν το Κίνημά μας.

Στην ίδια βάση, στελέχη του κινήματος μας είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.

Γι' αυτό παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος. Και αυτό βέβαια το κάνουν ακριβώς επειδή δεν μπορούν να αντικρούουν το σαφές και στέρεο περιεχόμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης.

Συνεπώς για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου και θα αναρτηθούν και οι επίσημες θέσεις, τις οποίες επεξεργάζονται με επιτυχή αποτελέσματα οι άρτια οργανωμένες ομάδες μας, οι οποίες αποτελούνται από επιστήμονες και ειδικούς με εξαιρετική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία ανά αντικείμενο ενδιαφέροντος (οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, εξωτερική πολιτική - άμυνα, υγεία κοκ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.