Σε κλίμα φόρτισης και με αιχμές απέναντι στο πολιτικό σύστημα παρουσιάστηκε χθες στο «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, με τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών». Σύμβολο του νέου φορέα, ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Έξω από το κινηματοθέατρο είχε στηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πολίτες υπέγραφαν σε καταλόγους στήριξης για τη δημιουργία του κόμματος.

Την εκδήλωση προλόγισε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογιέφσκι και Τσέχοφ. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, σχολιάζοντας πως «όσοι εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει».

Δίπλα του βρέθηκε η ηθοποιός, παραγωγός και σεναριογράφος Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία, παρότι ανέφερε πως δεν είχε προετοιμάσει ομιλία, σημείωσε με νόημα ότι «προετοιμαζόταν 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα». Η ίδια έκανε αναφορά στο βίντεο «I am Hellene», που είχε κυκλοφορήσει στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και προβλήθηκε στην αίθουσα, ενώ έστειλε μήνυμα προς τον απανταχού ελληνισμό και την ελληνορθόδοξη κοινότητα, «από την Ουκρανία έως τη Συρία».

Στη συνέχεια προβλήθηκαν μηνύματα στήριξης προς το πολιτικό εγχείρημα της κ. Καρυστιανού από Έλληνες της διασποράς, ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, επιστήμονες, επιχειρηματίες και νέους. Ανάμεσά τους και η Χαρίτα Μάντολες, η οποία έχει ταυτιστεί με την κυπριακή τραγωδία.

Ο Θανάσης Αυγερινός

Η Κατερίνα Μουτσάτσου

Καταχειροκροτούμενη ανέβηκε στο βήμα η Μαρία Καρυστιανού, ευχαριστώντας το κοινό για τη διαρκή παρουσία και στήριξή του. «Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά την ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουνε οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουμε αλλά δεν ακούσαμε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί και ενωθεί».

Η κ. Καρυστιανού παρουσίασε στη συνέχεια τις βασικές προγραμματικές θέσεις του νέου φορέα, δίνοντας έμφαση στην «κάθαρση», τη διαφάνεια και την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για μηδενική ανοχή στη διαφθορά, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας, προστασία της πρώτης κατοικίας, έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων και των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ασφάλεια των μεταφορών, ζητώντας «αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και συντήρησης» των μέσων μαζικής μεταφοράς, με ανεξάρτητους μηχανισμούς εποπτείας και πραγματική λογοδοσία.

Σε υψηλούς τόνους, η ιδρύτρια του νέου πολιτικού φορέα επιτέθηκε στο πολιτικό σύστημα, μιλώντας για «βαθιά προδομένη Ελλάδα», όπου «η ατιμωρησία έγινε σύστημα και η αναξιοκρατία καθεστώς». Ειδική αναφορά έκανε στην τραγωδία των Τεμπών, λέγοντας πως «δεν χάθηκαν μόνο παιδιά, αλλά συγκρούστηκε η αλήθεια με ένα ολόκληρο σύστημα».

«Οι πολίτες κατάλαβαν ότι αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικότητα», υποστήριξε, περιγράφοντας μια κοινωνία ανασφάλειας, οικονομικής πίεσης και έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Τόνισε ότι το νέο κόμμα δεν αποτελείται από «επαγγελματίες πολιτικούς που φοβούνται μη χάσουν τις καρέκλες τους», αλλά από πολίτες που «αγωνίζονται για μια Ελλάδα που θα ανήκει ξανά στους ανθρώπους της».

Κλείνοντας την ομιλία της σε έντονα συναισθηματικό τόνο, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται «μόνη» στη σκηνή, αισθάνεται ότι δίπλα της βρίσκονται «όσοι χάθηκαν άδικα», αλλά και «όλοι οι ζωντανοί που συνεχίζουν να οραματίζονται ένα φωτεινό μέλλον».

Πηγή: skai.gr

