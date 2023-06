«Ξαναχτύπησε» ο Ιταλός φαρσέρ: Έφτιαξε fake λογαριασμό στον Γεραπετρίτη και «πέθανε» τον Λουκά Παπαδήμο

Ο φαρσέρ εμφανίστηκε στο Twitter ως Γιώργος Γεραπετρίτης και προχώρησε σε μια σειρά δημοσιεύσεων

«Ξαναχτύπησε» ο γνωστός Ιταλός φαρσέρ, Τομάσο Ντεμπενεντέτι με «θύμα» αυτή τη φορά τον νέο υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο φαρσέρ εμφανίστηκε στο Twitter ως Γιώργος Γεραπετρίτης και ανακοίνωσε δήθεν επίσκεψη του νέου υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Very important and friendly phone conversation with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye @HakanFidan . I will visit Ankara next July. — Γιώργος Γεραπετρίτης G.Gerapetritis (@Gerapetritis) June 28, 2023

Δε σταμάτησε όμως εκεί. Λίγο αργότερα έγραψε ψευδώς ότι πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος.

Πέθανε ο Λουκάς Παπαδήμος, πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας. pic.twitter.com/oNbSEqecPL — Γιώργος Γεραπετρίτης G.Gerapetritis (@Gerapetritis) June 28, 2023

Στη συνέχεια, με μία ακόμη ανάρτηση γνωστοποιούσε ότι ο λογαριασμός ανήκει στον Ιταλό δημοσιογράφο.

This account is hoax created by Italian jouenalist Tommasso Debenedetti. — Γιώργος Γεραπετρίτης G.Gerapetritis (@Gerapetritis) June 28, 2023Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν διέθετε και δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Twitter.

@GreeceMFA informs you that FM George Gerapetritis does not currently hold & has never held in the past a personal twitter account



Το Υπουργείο Εξωτερικών σας ενημερώνει ότι ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης δεν διέθετε και δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο twitter pic.twitter.com/Q9VmLtzryO — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 28, 2023

