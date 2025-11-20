Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κληθείς να κάνει σχόλιο για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε πως: «Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα. Τέτοιος παραμυθάς. Πραγματικά, εγώ στις εκδόσεις Γεωργιάδη, για πωλητή βιβλίων τον προσλαμβάνω. Είναι φανταστικός, αδιανόητος. Άκουγα το ηχητικό με τα κεράκια με τον γιο του και σκεφτόμουν καλά δεν ντρέπεται; Δεν έχει κάποια τσίπα;».

«Τι μας λέει, ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, κλείνανε οι τράπεζες, δεν ξέραμε αν είχαμε να φάμε αύριο, αν ο συνταξιούχος θα πάρει την σύνταξή του, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα; Δηλαδή όλοι οι Έλληνες που δεν θα είχαν κεράκια την άλλη μέρα να ανάψουν, αν θα έχουν στα σπίτια φως, δεν τον νοιάζανε; Άνθρωπο που να έχει αξιοποιήσει ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού του για να πουλήσει ένα βιβλίο δεν το έχω ξαναδεί», συνέχισε.

«Παραδέχομαι, ότι έχω κάνει σε τηλεπωλήσεις βιβλίων στη ζωή μου είναι μηδέν. Ο Τσίπρας είναι Νο1. Περνάει και μένα, και τον Βελόπουλο και τον Λιακόπουλο, κι΄όλους», σημείωσε.

«Δεν είναι συγγραφέας… είναι σίριαλ αυτό που έχει κάνει», ανέφερε επίσης ο υπουργός, ενώ υπερασπίστηκε και τον εκδότη του Documento λέγοντας πως «την επομένη που βγήκε η δικαστική απόφαση να μην μπορεί να κάνει ο Βαξεβάνης προδημοσιεύσεις στο βιβλίο, έχει βγάλει ο ίδιος ο Τσίπρας 100 ηχητικά σε όλα τα μέσα. Ο Βαξεβάνης τον πείραξε; Που τον στήριζε και 15 χρόνια; Εδώ μιλάμε για παραμυθά τεραστίου μεγέθους», κατέληξε.





Πηγή: skai.gr

