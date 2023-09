Εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ: Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα- Τρίτος ο Τσακαλώτος Πολιτική 16:59, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο κ.Τσακαλώτος έλαβε ποσοστό 8,93% έναντι ποσοστού 8,68% του κ.Παππά επί του συνόλου των ψηφισάντων