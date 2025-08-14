Δήμος Πατρέων σε Κεφαλογιάννη: «Ήσασταν απόντες - Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112»

Συνεχίζεται η κόντρα Δήμου Πατρέων και του δημάρχου Κώστα Πελετίδη με την κυβέρνηση, με «μπαράζ» δηλώσεων και ανακοινώσεων σχετικά με τη φωτιά και τους χειρισμούς για την κατάσβεσή της στην περιοχή.

Ειδικότερα, σε νεότερη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων σημειώνει μεταξύ άλλων - απαντώντας στην κριτική που άσκησε νωρίτερα ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη για τις δηλώσεις αναφορικά με το 112 - ότι «είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα "καπνίζουν" και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ό,τι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της. Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη».

Ακόμη, ο Δήμος Πατρέων σημειώνει ότι «η πυρκαγιά έκαιγε όντως στον αστικό ιστό της πόλης, αφού η Θεοφράστου και η Κορυδαλλέως δεν είναι σε κάποιο χωριό, αλλά μέσα στην πόλη, όπως τα Μποζαΐτικα και η Αρόη».

«Οι εργαζόμενοι της Ξερόλακκας, οι οδηγοί και οι χειριστές του Δήμου, έδωσαν γενναία και αποτελεσματική μάχη, μέσα στο ΧΥΤΑ και διέσωσαν τη λειτουργία του και την πόλη μας, μόνοι τους. Τα ίδια και στη ΒΙΠΕ. Ήσασταν απόντες. Καλούσαμε από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς για ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων τα οποία ήταν ανύπαρκτα, και όταν οι φλόγες πλησίαζαν το βενζινάδικο που βρίσκεται εκεί, όλοι περιμέναμε απλά να βρέξει...», προσθέτει ο Δήμος.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του 112, ο Δήμος Πατρέων σημειώνει μεταξύ άλλων: «Όσο για τις εκκενώσεις, δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112. Η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού, ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν είχε αποφασίσει ήδη την εκκένωση. Όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά τη σώζει ο ίδιος. Με την ανεπάρκεια της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος θέλει την προστασία του λαού και όχι της κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μετωπική επίθεση στον δήμαρχο Πατρέων εξαπέλυσε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στη σκιά των μεγάλων πυρκαγιών στην Αχαΐα. «Ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων» δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας στις καταγγελίες του δημάρχου, ο οποίος υποστήριξε χθες ότι όσοι αγνόησαν τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες του, ενώ παράλληλα στηλίτευσε το κεντρικό κράτος για τη λειτουργία του. Απαντώντας στο συγκεκριμένο κομμάτι της δήλωσης Κεφαλογιάννη, ο Δήμος Πατρέων αναφέρει: «Το ποιος ήταν κατώτερος των περιστάσεων το έχει κρίνει ήδη ο πατραϊκός λαός».

Ο κ. Πελετίδης μιλώντας χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». Ακόμη, ο κ. Πελετίδης επιτέθηκε χθες και στην κυβέρνηση, με αφορμή τις προληπτικές εκκενώσεις νοσοκομείων λέγοντας: «Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση - απάντηση του Δήμου Πατρέων στον Κεφαλογιάννη:

Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα "καπνίζουν" και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ό,τι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της.

Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη.

Ενημερώνουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση του ότι η πυρκαγιά έκαιγε όντως στον αστικό ιστό της πόλης, αφού η Θεοφράστου και η Κορυδαλλέως δεν είναι σε κάποιο χωριό, αλλά μέσα στην πόλη, όπως τα Μποζαΐτικα και η Αρόη.

Οι εργαζόμενοι της Ξερόλακκας, οι οδηγοί και οι χειριστές του Δήμου, έδωσαν γενναία και αποτελεσματική μάχη, μέσα στο ΧΥΤΑ και διέσωσαν τη λειτουργία του και την πόλη μας, μόνοι τους.

Τα ίδια και στη ΒΙΠΕ. Ήσασταν απόντες. Καλούσαμε από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς για ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων τα οποία ήταν ανύπαρκτα, και όταν οι φλόγες πλησίαζαν το βενζινάδικο που βρίσκεται εκεί, όλοι περιμέναμε απλά να βρέξει...

Μπορεί να μας πει ο Υπουργός γιατί άφηναν τους εργαζόμενους να δουλεύουν την ώρα που η φωτιά απειλούσε την Βιομηχανική Περιοχή και τα σπίτια τους καίγονταν;

Ο Δήμος Πατρέων ανταποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Τα μηχανήματα έργου βρέθηκαν σε κάθε σημείο της πόλης που τους ζητήθηκε, μαζί με υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ και μισθωμένα μηχανήματα για να συνδράμουν, και πολλές φορές απλός κόσμος μαζί με τα μηχανήματα του Δήμου κατάφεραν να σταματήσουν τα χειρότερα. Λεωφορεία του Δήμου μετέφεραν τον κόσμο από τις περιοχές εκκένωσης και η δομή του Δήμου φιλοξενεί δημότες που δεν έχουν που να πάνε.

Όσο για τις εκκενώσεις, δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112. Η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού, ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν είχε αποφασίσει ήδη την εκκένωση. Όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος.

Με την ανεπάρκεια της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος θέλει την προστασία του λαού και όχι της κυβέρνησης.

Επικίνδυνη είναι η τακτική σας που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι το βίος τους να χάνεται.

Επικίνδυνη είναι η πολιτική της κυβέρνησής σας κ. Κεφαλογιάννη που την έζησε ο λαός της Πάτρας και όλης της χώρας. Όπως την έζησε και λίγο καιρό πριν όταν για τρίτη φορά έπιανε φωτιά ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Πάτρας.

Αυτή η πολιτική είναι που αφήνει τα πυροσβεστικά με τρύπιες μάνικες όπως στο Πλατάνι και τους πυροσβέστες να σβήνουν με τις υδροφόρες του Δήμου. Και είναι βέβαιο πως για όλα αυτά δεν ευθύνονται οι πυροσβέστες και οι πιλότοι των πυροσβεστικών που υπερβάλλουν εαυτούς, κοιμούνται στην άσφαλτο και πηγαίνουν στη μάχη χωρίς όπλα.

Η πολιτική σας επιλογή είναι να σώζετε τον πλούτο και όσους τον κατέχουν. Αυτή είναι που καίει παντού το λαό.

Τι άλλο να πούμε… τα έγραψε και ο Λουντέμης «υπάρχουν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, αφού δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν».

ΥΓ. Το ποιος ήταν κατώτερος των περιστάσεων το έχει κρίνει ήδη ο πατραϊκός λαός.

Επίθεση Μαρινάκη στον Πελετίδη

Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, σκληρή κριτική στις δηλώσεις του δημάρχου Πατρέων, για το 112, άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι «όποιος μιλάει «ελαφρά τη καρδία» κατά του «112», ας επαναλάβει τους ισχυρισμούς του μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων σε τραγωδίες όπως το Μάτι, όπου δεν υπήρξε η παραμικρή προειδοποίηση. Το «112», που τέθηκε σε λειτουργία από την κυβέρνησή μας το 2019, καθώς και συνολικά οι μηχανισμοί εκκένωσης, είναι μία εθνική κατάκτηση και μία παρακαταθήκη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που είναι ο υπέρτατος στόχος, μπροστά σε καταστροφές και θεομηνίες. Οι εκκενώσεις περιοχών, που αποφασίζονται με εισηγήσεις των υπευθύνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν σώσει ζωές και όποιος από το πολιτικό σύστημα επιχειρεί να απαξιώσει το σύστημα εκκενώσεων είναι εγκληματικά ανεύθυνος. Για να καταλάβουν, όμως, οι πολίτες το μέγεθος της υποκρισίας, πρέπει να γνωρίζουν πως ο Δήμος Πατρέων υπέβαλλε συνολικά 11 αιτήματα για έκδοση 112, 8 εκ των οποίων υπεβλήθησαν από τον ίδιο τον Δήμαρχο».

Το ΚΚΕ στο πλευρό του Πελετίδη

Παράλληλα, ανακοίνωση με την οποία υπερασπίζεται τη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη εξέδωσε νωρίτερα το ΚΚΕ. Μεταξύ άλλων το ΚΚΕ αναφέρει «η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.