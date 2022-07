Δένδιας: Ελλάδα και ΗΠΑ στέκονται μαζί απέναντι στον αναθεωρητισμό

«Oι ΗΠΑ και η Ελληνική Δημοκρατία στέκονται μαζί απέναντι στον αναθεωρητισμό, απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των χωρών» είναι το «σαφές μήνυμα» από τη σημερινή επίσκεψη στη Σούδα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους.

Ο κ. Δένδιας, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά και τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνη, βρέθηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση της Σούδας, στην 115 Πτέρυγα Μάχης προκειμένου να συμμετάσχουν στην ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, στο πλαίσιο της Διμερούς Διακλαδικής Συνεκπαίδευσης Ελλάδας-ΗΠΑ «POSEIDON'S RAGE 22».

Ι visited, along with Dep. DefMin @nhardalias, @ChiefHNDGS Gen K. Floros, HAFGS Chief Lt Gen Th. Bourolias & @USAmbassadorGR, a #US Coast Guard vessel at the Naval Base in #Crete. pic.twitter.com/Op37PgRin6