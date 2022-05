Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας απαιτούν από όλους τον σεβασμό, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του στη Βόρεια Μακεδονία με τον ομόλογό του Μπουγιάρ Οσμάνι.

«Η Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις που δέχεται, παραμένει ψύχραιμη. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στον πειρασμό να απαντάμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Εμείς έχουμε μία θέση πολύ βασική: το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας απαιτούν από όλους τον σεβασμό. Αυτός είναι ο θεμελιώδης κανόνας της Συμμαχίας που ανήκουμε, του ΝΑΤΟ, αλλά και της διεθνούς κοινότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Στο τραπέζι Δένδια - Οσμάνι βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις (οικονομία, εμπόριο και ενέργεια), η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας τα Δ. Βαλκάνια, η Αν. Μεσόγειος & η Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Με αφορμή την ουκρανική κρίση, ο ΥΠΕΞ, τόνισε ότι «εμείς επαναλαμβάνουμε πάντοτε τη βασική μας θέση. Η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών του πλανήτη είναι θεμελιώδης αρχή του Διεθνούς Δικαίου και θεμελιώδης αρχή μας. Αυτός είναι ο απαράβατος κανόνας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, με τη γνωστή αιρεσιμότητα. «Είμαι εδώ για να διαβεβαιώσω ακριβώς αυτό. Είμαστε δίπλα σας στην ευρωπαϊκή σας πορεία» διαβεβαίωσε τον κ. Οσμάνι.

Πρόσθεσε ότι «είμαστε πυλώνες της ενεργειακής σας ασφάλειας μέσω του διασυνδετήριου αγωγού, καθώς και του τερματικού σταθμού αεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Άλλωστε, πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας ήταν εκεί μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

