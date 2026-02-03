Διευκρινίσεις για τη δήλωσή της πως «το τσάμπα πέθανε», που προκάλεσε τις έντονες επικρίσεις της αντιπολίτευσης, έδωσε την Τρίτη η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου μετά και την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ.

«Είχαμε μια έντονη συζήτηση σε ένα πολιτικό πάνελ και απάντησα σε μια ρητορική που λέει "τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι". Προφανώς δεν βγαίνουν οι πολίτες, αλλά εγώ ποτέ δεν αναφέρθηκα σε εκείνους» ανέφερε στο Open.

H δήλωση του πρωθυπουργού στο 0:58

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μάλιστα, η κ. Αλεξοπούλου πρόσθεσε: «μην μου αλλάζετε τα λόγια. Προφανώς δεν αμφισβητώ ούτε τις δυσκολίες των πολιτών, ούτε απευθύνομαι σε αυτούς λέγοντας πως "μια χαρά τους φτάνει ο μισθός", ούτε λέω πως η επιστροφή δύο ενοικίων είναι αυτή που λύνει το πρόβλημα και τέλος εκεί».

Η επίμαχη φράση είχε ως στόχο τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. «Το "τσάμπα πέθανε" πήγαινε στη ρητορική που λέει "δώστε περισσότερα από αυτά που έχετε, εμείς αν έρθουμε θα δώσουμε πολύ παραπάνω, χωρίς να λέμε πού θα τα βρούμε"», εξήγησε.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρθηκε στην κριτική του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ για το ζήτημα, παραδεχόμενη ότι επρόκειτο για ατυχή έκφραση. «Καθόλου μα καθόλου (δεν βοηθάει) ένας βουλευτής να λέει "το τζάμπα τελείωσε"... Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά.

«Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός είπε πως προφανώς πρέπει να προσέχουμε πώς διατυπώνουμε κάθε μας λέξη εμείς που είμαστε στον δημόσιο διάλογο... Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή διατύπωση, ήταν κάκιστη διατύπωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.