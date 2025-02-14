Οι εθελοντές που δίνουν μία δεύτερη ευκαιρία ζωής σε αδέσποτα ζώα

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μια παρέα εθελοντών, η SCARS (Second Chance Animal Rescue) βγαίνει στους δρόμους και σώζει όσα περισσότερα ζώα μπορεί. Έτσι, η ομάδα αυτή δίνει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε αδέσποτα που δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους (έχουν προβλήματα υγείας, είναι τυφλά, ηλικιωμένα κτλ.).

Τα περιθάλπουν και τα φιλοξενούν μέχρι τα κατοικίδια να βρουν τη νέα οικογένειά τους.

Άλλωστε, η νοοτροπία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει αλλάξει, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν ζώα που έχουν αναπηρία.

Το κάθε ζωάκι έχει τη δική του ιστορία, όπως η Goat it που πήρε το όνομά της επειδή έχει λίγο μουσάκι και ο Λάρις από τη Λάρισα που σώθηκε από τις πλημμύρες της Θεσσαλίας.

Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.

Πηγή: skai.gr

