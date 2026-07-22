Βαγγέλης Καφάσης

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Αθήνα για κίνδυνο πυρκαγιάς- Κλείνει ο Λυκαβηττός
Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας, απαγορεύεται η είσοδος στους Λόφους Λυκαβηττού και Φινόπουλου
Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας, απαγορεύεται η είσοδος στους Λόφους Λυκαβηττού και Φινόπουλου
Κάθε χρόνο, την περίοδο αυτή, ο τουρισμός συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της δημόσιας συζήτησης, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ...Διαβάστε περισσότερα Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΦΑΣΗ 0 17