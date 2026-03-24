Πόλεμος στο Ιράν: Τέσσερα σενάρια για την αγορά συναλλάγματος

Επιφανειακά, η ρητορική του προέδρου Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ήταν μάλλον ενθαρρυντική, αφού υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν από το Ιράν στο «πολύ άμεσο μέλλον». Οι επενδυτές έχουν, ωστόσο, καεί και στο παρελθόν και έχουν μάθει να μην υπεραντιδρούν στις συχνά παραπλανητικές λεκτικές παρεμβάσεις του. Πράγματι, η διαδικτυακή πλατφόρμα στοιχηματισμού Polymarket αποδίδει πλέον πιθανότητα μικρότερη του 10% σε μια κατάπαυση του πυρός έως τα τέλη Μαρτίου, μία στις τρεις έως τα τέλη Απριλίου και μόλις 50-50 στο ενδεχόμενο να έχει λήξει η σύγκρουση έως τα τέλη Ιουνίου.

Όπως τονίζουμε από την αρχή του πολέμου, η σημαντικότερη πτυχή αυτής της γεωπολιτικής έξαρσης είναι ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ. Αν και το μη ενεργειακό εμπόριο μέσω αυτής της ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού είναι σχετικά περιορισμένο, η διαταραχή στην προσφορά ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί στο 80%-95% της κίνησης μέσω των στενών, δεν παύει να προκαλεί έντονη μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων. Τα futures του Brent έχουν εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου.

Η οξεία αβεβαιότητα και μεταβλητότητα στις αγορές καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολο τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις διεθνείς επιχειρήσεις να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματά τους. Για να βοηθήσουμε, παρουσιάζουμε στο παρόν έγγραφο τα τέσσερα βασικά σενάρια που διαβλέπουμε για τον πόλεμο στο Ιράν, ήτοι το βέλτιστο, το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο και το δυσμενέστερο σενάριο, καθώς και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει το καθένα στις αγορές, στην παγκόσμια οικονομία, στις εμπορικές ροές και στους κλάδους.

Σενάριο 1: Άμεση κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Βασικές παραδοχές: Κατάπαυση του πυρός από το Ιράν έως τα τέλη Μαρτίου, επανέναρξη της κυκλοφορίας πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου.

Πιθανότητα: Πολύ χαμηλή (<10%)

Σκεπτικό: Ο Τραμπ θα μπορούσε να κηρύξει προληπτικά τη νίκη και να περιορίσει τις απώλειές του. Η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να εκτιμήσει ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες αλλαγής καθεστώτος ή κάμψης της προκλητικής στάσης του Ιράν και, συνεπώς, μπορεί να επιδιώξει μια άμεση «έξοδο διαφυγής» πριν προκληθεί περαιτέρω ζημιά.

FX

Επιθετική συναλλαγή αποφυγής ρίσκου μόλις τελειώσει ο πόλεμος, δεδομένου ότι οι αγορές προεξοφλούν μια πολύ πιο παρατεταμένη σύγκρουση. Θα αναμέναμε μια σπασμωδική υποχώρηση του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ το EUR/USD θα μπορούσε να επιστρέψει γρήγορα κοντά ή λίγο χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα (1,18). Μια κίνηση πάνω από αυτό το επίπεδο είναι πιθανή, εάν η αγορά συνεχίσει να προεξοφλεί αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και μειώσεις από τη Fed το 2026. Θα περιμέναμε επίσης οι επενδυτές να ενσωματώσουν ένα πρόσθετο «ασφάλιστρο κινδύνου Τραμπ» στο δολάριο, λόγω της συνεχιζόμενης αλλοπρόσαλλης λήψης αποφάσεων εκ μέρους του, δηλαδή της επίθεσης στο Ιράν χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου, κάτι που θα μπορούσε να εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις πώλησης στο δολάριο.

Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών θα πρέπει να ανακάμψουν απότομα υπό αυτό το σενάριο, ενώ τα νομίσματα που συνδέονται με τα εμπορεύματα, περιλαμβανομένων του CAD και της NOK, θα υποχωρούσαν καθώς θα έπεφταν οι τιμές του πετρελαίου.

EUR/USD: 1,18

GBP/USD: 1,36

Εμπορεύματα

Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κατά 30% ή και περισσότερο μέσα σε λίγες ημέρες, κάτι που ιστορικά δεν είναι ασυνήθιστο. Η έκταση της κίνησης θα εξαρτηθεί από το αν θα δούμε μερική ή πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση από μόνη της δεν θα αρκούσε για να επιτρέψει το δεύτερο.

Μακροοικονομία

Περιορισμένες πληθωριστικές επιπτώσεις. Δεν προκύπτει ουσιαστικός κίνδυνος για την παγκόσμια ανάπτυξη, ούτε αυξημένος κίνδυνος ύφεσης.

Εμπορικές ροές

Ελάχιστη διαταραχή. Οι ροές από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία και την Ευρώπη θα επανεκκινούσαν και θα ανέκαμπταν σχετικά γρήγορα.

Κλάδοι

Η ενέργεια και η άμυνα δεν θα λάμβαναν παρά μόνο μια περιορισμένη ώθηση. Τα ταξίδια, οι αεροπορικές εταιρείες, η αυτοκινητοβιομηχανία κ.λπ. θα δέχονταν αμελητέο πλήγμα και θα ανέκαμπταν γρήγορα.

Σενάριο 2: Σύντομη σύγκρουση, ταχεία επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Βασικές παραδοχές: Η αποκλιμάκωση αρχίζει έως τα τέλη Μαρτίου και ο πόλεμος λήγει εντός των επόμενων 4-5 εβδομάδων, δηλαδή έως τα τέλη Απριλίου, ενώ οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ επανεκκινούν μέσα στον επόμενο περίπου μήνα.

Πιθανότητα: Μεσαία (30%-35%) - περιλαμβάνει πιθανότητα μικρότερη του 10% για το σενάριο 1.

Σκεπτικό: α) Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν, δηλαδή η ιρανική αεροπορία έχει αποδυναμωθεί, έχουν χαθεί πάνω από 20 πλοία, έχουν πληγεί κρίσιμοι στρατιωτικοί στόχοι και οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν έχουν ήδη υποχωρήσει κατά 85%-90%. β) Ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να τερματίσει τη σύγκρουση τόσο από τις αγορές, λόγω του ράλι στις τιμές του πετρελαίου και της πτώσης του αμερικανικού χρηματιστηρίου, όσο και από το αμερικανικό εκλογικό σώμα, καθώς μια άνοδος του πετρελαίου θα είχε πληθωριστικό αποτέλεσμα και θα μπορούσε να πλήξει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, ιδίως εάν υπάρξουν περαιτέρω απώλειες αμερικανικών στρατιωτικών ζωών.

FX

Μέτρια μεταβλητότητα στο συνάλλαγμα. Η διάθεση αποφυγής ρίσκου θα διατηρηθεί όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, με το δολάριο ΗΠΑ να παραμένει ισχυρό. Τα ευρωπαϊκά νομίσματα θα βρίσκονται υπό πίεση λόγω της υψηλής εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου, κυρίως το ευρώ και τα νομίσματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τα νομίσματα που εξαρτώνται από το πετρέλαιο θα ενισχυθούν, όπως το CAD και η NOK. Τα νομίσματα αναδυόμενων αγορών υψηλού beta θα δεχθούν πιέσεις πωλήσεων, όπως το ZAR, το MXN και το HUF.

Θα περιμέναμε ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, από αυτές τις κινήσεις θα αντιστραφούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος: το EUR/USD θα κινηθεί έντονα ανοδικά, το δολάριο ΗΠΑ θα υποχωρήσει σε ευρεία βάση και τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών θα ενισχυθούν, με αιχμή τα νομίσματα χωρών εισαγωγέων πετρελαίου, όπως εκείνα της Ασίας και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εκτιμούμε ότι το μέγεθος της ανάκαμψης θα εξαρτηθεί από τον βαθμό αποκατάστασης της προσφοράς πετρελαίου.

EUR/USD: Αρχική κίνηση προς το 1,13-1,14, πριν από την ανάκαμψη

GBP/USD: Αρχική κίνηση προς το 1,33-1,34, πριν από την ανάκαμψη

Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο κορυφώνεται κοντά στα πρόσφατα υψηλά, πριν υποχωρήσει απότομα μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Το σοκ στην προσφορά θα είναι προσωρινό, εφόσον υπάρξει πλήρης ή σχεδόν πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σε αντίθεση με την περίπτωση Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Brent θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί γύρω από τα 80-90 δολάρια. Η χρήση των έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου του IEA απορροφά το σοκ στην προσφορά βραχυπρόθεσμα, για 3-4 εβδομάδες.

Το ιστορικό προηγούμενο παραπέμπει σε ταχεία αντιστροφή:

Πόλεμος του Κόλπου 1990-91: Το πετρέλαιο διπλασιάστηκε μεταξύ Ιουλίου 1990 και τέλους του 1990, αλλά υποχώρησε 33% μέσα σε μία μόνο ημέρα και επέστρεψε στα προ της εισβολής επίπεδα έως τα μέσα του 1991, μετά την επίλυση της κρίσης.

Μακροοικονομία

Ήπια πληθωριστικό αποτέλεσμα (+0,1-0,2%). Περιορισμένος αντίκτυπος στην παγκόσμια ανάπτυξη. Κανένας πρόσθετος κίνδυνος ύφεσης. Καμία υπεραντίδραση από τις κεντρικές τράπεζες, με την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Αγγλίας να μπορούν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια ή να τα αυξήσουν περιορισμένα, ενώ η Fed θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στο β’ εξάμηνο.

Εμπορικές ροές

Σύντομη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ. Τα δεξαμενόπλοια επανέρχονται γρήγορα μόλις καθαριστούν οι νάρκες. Οι ροές από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία, δηλαδή προς την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, υποχωρούν αρχικά απότομα και στη συνέχεια ανακάμπτουν. Ελάχιστη αναδιάταξη εμπορικών διαδρομών για να καλυφθεί το κενό.

Κλάδοι

Η ενέργεια και η άμυνα λαμβάνουν μέτρια και προσωρινή ώθηση. Τα ταξίδια δέχονται ήπιο πλήγμα.

Σενάριο 3: Ο πόλεμος παρατείνεται μεσοπρόθεσμα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά

Βασικές παραδοχές: Δεν υπάρχει γρήγορη επίλυση ή ενδείξεις αποκλιμάκωσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο πόλεμος συνεχίζεται για ακόμη 2-6 μήνες. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά ή σε μεγάλο βαθμό μη προσπελάσιμα για μήνες και όχι για εβδομάδες, συγκεκριμένα για 1-3 μήνες.

Πιθανότητα: Μεσαία (30%-35%)

Σκεπτικό: α) Δεν υπάρχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν: ο Ανώτατος Ηγέτης αντικαταστάθηκε από τον γιο του, ο οποίος δεν έχει δείξει καμία διάθεση να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ. β) Οι ιρανικοί πύραυλοι και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις θα απαιτήσουν σημαντικές επιχειρήσεις «εντοπισμού και καταστροφής» και όχι ένα απλό Σαββατοκύριακο βομβαρδισμών.

FX

Αναμένουμε υψηλή μεταβλητότητα, με τη διάθεση αποφυγής ρίσκου να εντείνεται. Το δολάριο ΗΠΑ θα ενισχυθεί σημαντικά λόγω της ελκυστικότητάς του ως ασφαλούς καταφυγίου και της ιδιότητας των ΗΠΑ ως εξαγωγέα πετρελαιοειδών. Το EUR/USD θα μπορούσε να υποχωρήσει προς το επίπεδο του 1,10. Η πτώση της στερλίνας θα είναι λιγότερο έντονη, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται ελαφρώς λιγότερο από τις εισαγωγές πετρελαίου σε σχέση με την ΕΕ.

Το CAD και η NOK θα κινηθούν έντονα ανοδικά έναντι των ομοειδών τους. Οι πιέσεις πώλησης στις αναδυόμενες αγορές θα ενταθούν, καθώς θα αναστρέφονται οι carry trades. Τα ασιατικά νομίσματα θα βρεθούν υπό πίεση, καθώς το 80% των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ κατευθύνεται προς την περιοχή.

EUR/USD: 1,10

GBP/USD: 1,31

Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο είναι πιθανό να υπερβεί τα πρόσφατα υψηλά του, δηλαδή τα 118 δολάρια, και ενδεχομένως να διατηρηθεί στην περιοχή των 120-150 δολαρίων. Η αποδέσμευση αποθεμάτων από τον IEA καλύπτει μόνο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για 3-4 εβδομάδες, άρα αποτελεί μόνο βραχυπρόθεσμο μέτρο.

Μακροοικονομία

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,5-1 ποσοστιαία μονάδα λόγω της άμεσης μετακύλισης από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος μεταφοράς. Οι δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις, μέσω μισθών και τιμολόγησης, θα ενταθούν προς το μεγαλύτερο βάθος του χρονικού ορίζοντα, αποσταθεροποιώντας ενδεχομένως τις πληθωριστικές προσδοκίες.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να αφαιρέσει 0,2-0,5 ποσοστιαία μονάδα από την παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών, ενώ η διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η αβεβαιότητα θα επιδεινώσουν την επιβράδυνση. Η Ευρώπη και η Ασία εμφανίζονται ως οι πιο εκτεθειμένες περιοχές σε μια επιβράδυνση. Οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια, για παράδειγμα η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας, ενώ η Fed θα μπορούσε να διατηρήσει στάση αναμονής, κάτι που θα ενίσχυε τους καθοδικούς κινδύνους για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Εμπορικές ροές

Οι ροές από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία και την Ευρώπη θα υποχωρήσουν απότομα, με τις θαλάσσιες εξαγωγές να μπορούν να μειωθούν κατά 60%-75%, κυρίως σε πετρέλαιο και LNG.

Οι εισαγωγείς ενέργειας θα αρχίσουν να στρέφονται σε εναλλακτικές:

Εξαγωγές αμερικανικού αργού πετρελαίου και LNG προς την Ασία (+30%-50%).

Εξαγωγές βραζιλιάνικου αργού πετρελαίου προς την Κίνα, την Ινδία και την Ευρώπη (+25%-50%).

Το μη ενεργειακό εμπόριο δεν θα ανακατευθυνθεί σε σημαντικό βαθμό. Η αναδρομολόγηση μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στις εμπορικές ροές, με τη διαταραχή αυτή να ασκεί πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Κλάδοι

Κερδισμένοι: Ενέργεια, άμυνα, ναυτιλία.

Χαμένοι: Γεωργία και παραγωγή τροφίμων, καθώς το Ιράν και οι γειτονικές περιοχές είναι σημαντικοί εξαγωγείς λιπασμάτων με βάση την αμμωνία, καθώς και τα ταξίδια, ιδίως οι αερομεταφορές.

Σενάριο 4: Παρατεταμένος πόλεμος και εκτεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Βασικές παραδοχές: Ο πόλεμος παρατείνεται για έξι μήνες ή και περισσότερο. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά ή επαναλειτουργούν μόνο μερικώς για μήνες και όχι για εβδομάδες. Πιθανή ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση και διάχυση της σύγκρουσης.

Πιθανότητα: Μεσαία (25%-30%)

Σκεπτικό: Το ιρανικό καθεστώς παραμένει άθικτο και προκλητικό. Η εξάντληση των ιρανικών πυρομαχικών και του ναυτικού θα μπορούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως βασικό στρατηγικό μηχανισμό επιβίωσης. Το Ιράν δεν μπορεί να επικρατήσει σε μια μετωπική αναμέτρηση, άρα επιλέγει μια στρατηγική «αντοχής» και έναν «πόλεμο φθοράς».

FX

Θα βλέπαμε ακραία μεταβλητότητα και μια παρατεταμένη περίοδο αποφυγής ρίσκου. Το δολάριο ΗΠΑ θα παρέμενε η κυρίαρχη επιλογή, με το EUR/USD να δοκιμάζει τα χαμηλά του 2025, δηλαδή γύρω από το επίπεδο του 1,05 ή και χαμηλότερα. Το GBP/EUR θα μπορούσε να κινηθεί πάνω από το επίπεδο του 1,20.

Τα νομίσματα που συνδέονται με τα εμπορεύματα θα ενισχύονταν αρχικά, προτού ενδεχομένως απολέσουν μέρος των κερδών τους λόγω των προσδοκιών για επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών, ιδίως εκείνα των εισαγωγέων πετρελαίου στην Ασία, θα δέχονταν έντονες πιέσεις πώλησης.

EUR/USD: 1,05

GBP/USD: 1,28

Εμπορεύματα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent θα μπορούσαν να ανέλθουν στα 150 δολάρια ανά βαρέλι ή και υψηλότερα στο δυσμενέστερο σενάριο.

Μακροοικονομία

Μια παρατεταμένη περίοδος στασιμοπληθωρισμού στις μεγάλες οικονομικές περιοχές. Ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 1,0-1,5 ποσοστιαία μονάδα. Θα ενεργοποιούνταν δευτερογενείς επιδράσεις, όπως σπείρα μισθών-τιμών, υψηλότερες τιμές τροφίμων και αποσταθεροποίηση των πληθωριστικών προσδοκιών.

Θα βλέπαμε μεγαλύτερο πλήγμα στην ανάπτυξη, πιθανώς 1,0-2,0 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με το πότε θα επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ. Οι καθαροί εισαγωγείς πετρελαίου θα πληγούν περισσότερο, δηλαδή η Ευρωζώνη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ασία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ύφεση στην Ευρωζώνη. Οι κεντρικές τράπεζες θα βρεθούν παγιδευμένες ανάμεσα στην άνοδο του πληθωρισμού, από τη μία, και στον κίνδυνο επιβράδυνσης και ύφεσης, από την άλλη, αλλά οι πιθανότητες για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων θα αυξηθούν, καθώς οι αξιωματούχοι θα δίνουν προτεραιότητα στον έλεγχο του πληθωρισμού.

Εμπορικές ροές

Οι ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία και την Ευρώπη θα διαταραχθούν σοβαρά, με πτώση 70%-95% ή ακόμη και κατάρρευση. Οι μη ενεργειακές εξαγωγές της Μέσης Ανατολής θα δεχθούν επίσης πλήγμα, όπως:

Λιπάσματα προς την Ασία.

Λιπάσματα προς τη Βραζιλία και την Αφρική.

Πετροχημικά, πλαστικά, πολυμερή, καουτσούκ προς όλο τον κόσμο, διαταράσσοντας την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τις κατασκευές.

Αλουμίνιο και ακατέργαστα μέταλλα προς την Ασία και την Ευρώπη.

Ηλεκτρονικά, μπαταρίες και φαρμακευτικά προϊόντα προς την Ασία.

Ήλιο από το Κατάρ προς όλο τον κόσμο.

Είναι πιθανό να ανοίξουν εναλλακτικές ενεργειακές ροές:

Αμερικανικό πετρέλαιο και LNG προς την Ασία και την Ευρώπη.

Βραζιλιάνικο πετρέλαιο προς την Κίνα, την Ινδία και την Ευρώπη.

Νορβηγικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο προς την Ευρώπη.

LNG από τον Καναδά και την Αυστραλία προς την Ασία.

Κλάδοι

Εναλλακτικές μη ενεργειακές ροές θα μπορούσαν επίσης να αποδώσουν καλά, αλλά οι όγκοι δεν είναι σημαντικοί:

Εξαγωγές λιπασμάτων από ΗΠΑ και Καναδά προς την Ασία και την Ευρώπη.

Εξαγωγές ηλίου από τις ΗΠΑ προς την Ασία και την Ευρώπη.

Εξαγωγές πετροχημικών, πλαστικών, πολυμερών και καουτσούκ από τις ΗΠΑ προς την Κίνα, την Ινδία και την Ευρώπη.

Εξαγωγές πετροχημικών, πλαστικών, πολυμερών και καουτσούκ από την Κίνα προς την υπόλοιπη Ασία. Εξαγωγές αλουμινίου από τον Καναδά προς την Ασία και την Ευρώπη.

Κερδισμένοι: Ενέργεια εκτός Κόλπου, άμυνα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυτιλία εκτός Ορμούζ.



Χαμένοι: Κλάδοι ευαίσθητοι στην ενέργεια, όπως αερομεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία και κοινής ωφέλειας. Η ασιατική μεταποίηση και τα πετροχημικά θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα. Τα logistics, τα ταξίδια και τα είδη πολυτελείας θα υποφέρουν. Οι ημιαγωγοί και το hardware τεχνητής νοημοσύνης επίσης, καθώς το Κατάρ παράγει το ένα τρίτο του παγκόσμιου ηλίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την ψύξη των chips.

*O Matthew Ryan είναι Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury