Όλοι μαζί να σπάσουμε τα γκέτο του κοινωνικού αποκλεισμού

Στο συνεχή διάλογο γύρω από την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων των Ρομά, η ουσιαστική επαφή και η ειλικρινής επικοινωνία με τους ανθρώπους των κοινοτήτων αποτελεί μονόδρομο. Η έννοια της ένταξης αφορά μια πολυδρομική διαδικασία που επαναφέρει συνεχώς στο προσκήνιο την ανάγκη σύμπλευσης της θεωρίας με την πράξη.