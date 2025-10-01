O Ερντογάν “γύρισε το μπιφτέκι” για τη Γάζα

Το έχουμε πει πολλές φορές: Η Τουρκία παρά τον μεγαλοϊδεατισμό της, φροντίζει να κάνει επικές “κωλοτούμπες” όταν διαπιστώνει ότι αυτό τη συμφέρει. Μεγαλύτερη όμως κωλοτούμπα από τη χθεσινή δύσκολα θα υπάρξει και αυτό γιατί μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ και Νετανιάχου για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε την παρακάτω δήλωση στο Χ: “Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που αποσκοπούν στον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και στην επίτευξη εκεχειρίας.Η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία με στόχο την εδραίωση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης αποδεκτής από όλα τα μέρη”.

Παρακαλώ πολύ να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο “αποδεκτής από όλα τα μέρη”. Βλέπετε εδώ και 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα ως απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς, ο Ερντογάν το μόνο που δεν έχει πει είναι ότι το Ισραήλ πρέπει να βομβαρδιστεί με πυρηνικά. Αυτό το είπε ο woke πρωθυπουργός της Ισπανίας...

Ο Ερντογάν έχει πει ότι η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ είναι “γενοκτονία”, διέκοψε κάθε εμπορική σχέση μαζί του, ζήτησε να συλληφθεί ο Νετανιάχου ενώ υποστήριζε, δημοσίως τουλάχιστον, τη λύση των δύο κρατών. Έχει πει ακόμα και ότι “θα μπει στην Ιερουσαλήμ”. Πονηρός όμως, ποτέ δεν μίλησε δημόσια για “καταστροφή του Ισραήλ”; Γιατί;

Γιατί σε αντίθεση με άλλους, οι Τούρκοι έχουν μελετήσει σε βάθος τον τρόπο που ασκούσαν διπλωματία και εξωτερική πολιτική οι Βυζαντινοί: Συμμαχίες και συνθήκες (τουρκολυβικό μνημόνιο, Διακήρυξη των Αθηνών), διπλωματία του χρήματος (οργανώσεις και σύλλογοι σε άλλα κράτη, lobbying), προσωπικές σχέσεις με τους ξένους ηγέτες (κουμπαριές...), τελετουργικά που εντυπωσιάζουν, κολακεία... Ένα από τα βασικά όμως χαρακτηριστικά της βυζαντινής διπλωματίας ήταν η ευελιξία σε συνδυασμό με την προσαρμοστικότητα.

Και αυτό έκανε ο Ερντογάν εχθές. Προσαρμόστηκε. Δεν βιάστηκε και δεν αναλώθηκε σε θεατρινισμούς, όπως ήταν η αποχώρηση πολλών από την αίθουσα ομιλιών του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ, γιατί ακόμα και αυτό το δρώμενο θα έχει τη σημασία του την επόμενη μέρα. Οι κάμερες έγραφαν και κατέγραφαν.

Επιπλέον, ο Ερντογάν στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Τραμπ παρότι δέχτηκε την επίκριση του αμερικανού ηγέτη για τη μη λειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (για την οποία τον είχε ενημερώσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος), το “κατάπιε”. Κι ας μην πιστεύουν ορισμένοι ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με εμάς. Θυμίζω ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από λιγότερο από ένα μήνα αναγνώρισε δημόσια τη γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων από την Τουρκία. Με τη μη αντίδρασή του στις αιτιάσεις Τραμπ για τη Χάλκη, ο Ερντογάν ξεκίνησε το “μασάζ” για την αποκατάσταση το σχέσεών του με τον Νετανιάχου προσωπικά.

Νομίζετε ότι οι ισραηλινοί δεν θα θυμούνται, όταν με το καλό όλη αυτή η ιστορία τελειώσει, ποιος ήταν μαζί τους και ποιος εναντίον τους; Φυσικά και θα το θυμούνται. Γι’αυτό και ο Ερντογάν, μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις έτρεξε να “πιάσει στασίδι” για να αναθερμάνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κατ’ επέκταση. Θα τα καταφέρει; Κανείς δεν γνωρίζει.

Ακόμα και ο Σάντσεθ, που όπως είπαμε είχε δηλώσει ότι “Η Ισπανία, όπως γνωρίζετε, δεν διαθέτει πυρηνικές βόμβες, ούτε αεροπλανοφόρα ούτε μεγάλα αποθέματα πετρελαίου. Μόνοι μας δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ισραηλινή επίθεση”, χτες μετά τις ανακοινώσεις στον Λευκό Οίκο δήλωσε στο Χ: “Η Ισπανία χαιρετίζει την ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ για τη Γάζα. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε τόσα βάσανα. Είναι καιρός να σταματήσει η βία, να απελευθερωθούν αμέσως όλοι οι όμηροι και να διατεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό. Η λύση των δύο κρατών, δηλαδή το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, που θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια, είναι η μόνη δυνατή”.

Πώς να λέγεται άραγε το μπιφτέκι στα ισπανικά;

Να μου το θυμηθείτε: η Τουρκία θα αρνηθεί ακόμα και ότι ζητούσε ανεξάρτητο κράτος για τους παλαιστινίους. Ίσως και να αιτηθεί η υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων να γίνει στην Κωνσταντινούπολη… Με ισπανικό στυλό.

* Ο Ηλίας Ψυχογιός είναι Σύμβουλος Πληροφορικής

ilpsychogios@gmail.com