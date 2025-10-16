Μήπως ήρθε η ώρα για βελούδινο διαζύγιο Ευρώπης - Αμερικής; Η νέα μέρα της Γηραίας Ηπείρου

Η Ευρώπη ανέκαθεν λόγω της θέσης της μεταξύ Αμερικής και Ασίας επιχειρεί να ισορροπήσει στο χτίσιμο δεσμών μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή διπλωματικών ισορροπιών με την Αμερική καθώς η επιθετική πολιτική Τραμπ έχει αναγάγει την Ευρώπη στο παλιό πανεπιστήμιο που κάποιος αποφοίτησε, έμαθε πολλά και έκτοτε δεν του προσδίδει την απαραίτητη αναγνώριση στη συμβολή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας καθώς θεωρεί τον εαυτό και το ταμπεραμέντο του μοναδικούς υπεύθυνους για κάθε επιτυχία. Ίσως, ήρθε η ώρα η Ευρώπη να πάψει να κλαίει πάνω από τις χαμένες δάφνες της ισότιμης σχέσης της με την Αμερική και να ανοίξει τα μάτια στο να χτίσει γέφυρες με την Ασία με την οποία συνδέεται περισσότερο ακόμα και ιστορικά καθώς ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης από τον Δία αναφέρει ότι η νεαρή πριγκίπισσα Ευρώπη είναι φοινικικής καταγωγής, δηλαδή είναι από τη Συρία.

Για αρχή η ανάλυση των σχέσεων αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής χαρακτηρίζεται από μία γενικευμένη δυστοκία με την πλάστιγγα να γέρνει μόνο προς όφελος της Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την υποστήριξή της στην Ιταλία ενόψει της επιβολής δασμών έως 92% από τις ΗΠΑ σε ιταλικά ζυμαρικά, που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2026. Η Ιταλία αντέτεινε ότι οι κατηγορίες για αθέμιτο ανταγωνισμό είναι αβάσιμες και οικονομικά επιζήμιες. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Αύγουστο του 2025 τη «Συμφωνία Ελεύθερου, Δίκαιου και Ισορροπημένου Εμπορίου», η οποία προβλέπει δασμούς 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και 0% σε ορισμένες αμερικανικές εξαγωγές. Στο κομμάτι της ενέργειας, η Ευρώπη δυστυχώς αυτή τη στιγμή, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την εξάρτησή της από το αμερικανικό LNG αυτόν τον χειμώνα, λόγω μείωσης των προμηθευτών από Ρωσία και Αλγερία. Οι ΗΠΑ προβλέπεται να καλύψουν το 70% των αναγκών της ΕΕ σε LNG μεταξύ 2026 και 2029. Φυσικά, αυτό θα γίνει με το αζημίωτο με τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη στα ύψη.

Η Ευρώπη καταλαβαίνοντας τις επιπτώσεις από την εξάρτηση από την Αμερική, προσπαθεί να αυτονομηθεί στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Η ΕΕ προγραμματίζει την παρουσίαση της στρατηγικής «Apply AI», με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ και την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προωθώντας την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών AI. Επιπλέον, η Ευρώπη προετοιμάζεται για ενδεχόμενη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής, ενισχύοντας τις αμυντικές της ικανότητες και προωθώντας την αμυντική συνεργασία με χώρες όπως η Βρετανία και η Γερμανία.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη έξυπνα συσφίγγει δεσμούς συνεργασίας με την Ινδία καθώς η Ινδία υπό τη διακυβέρνηση Μόντι είναι ένας γίγαντας1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ξυπνά. Πρόκειται για μία χώρα που βρίσκεται σε καθεστώς κυβερνητικής εξυγίανσης με οικονομία που καλπάζει και τρομερές εξελίξεις στο κομμάτι της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, η σύσφιξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνοδεύεται από την επιβολή δασμών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πιο συμφέροντες όροι και για τις δύο πλευρές.

Η Ινδία είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου, με τεράστια εσωτερική αγορά και αυξανόμενη μεσαία τάξη. Μια στενότερη συνεργασία θα προσφέρει στην ΕΕ πρόσβαση σε νέα επενδυτικά και καταναλωτικά περιβάλλοντα, μειώνοντας την εξάρτηση από τις αμερικανικές ή κινεζικές αγορές. Επιπλέον, διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο στην τεχνολογία, τη φαρμακοβιομηχανία και την τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα από συνεργασίες έρευνας και καινοτομίας, η ΕΕ θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε χαμηλότερου κόστους αλλά υψηλής ποιότητας τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της. Είναι μία χώρα που επενδύει μαζικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια πράσινη συνεργασία θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να προωθήσει την πράσινη συμφωνία (Green Deal) σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τις βιώσιμες τεχνολογίες.

Η Βρετανία, το έχει αντιληφθεί αυτό και προσβλέπει στη φιλία της Ινδίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επισκέφθηκε την Μουμπάι πριν λίγες μέρς με στόχο να επικεντρωθεί στην εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Την 1η Οκτωβρίου 2025, τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας (TEPA) μεταξύ Ινδίας και της ελεύθερης συνομοσπονδίας εμπορίου (ΕΕFTA), η οποία περιλαμβάνει την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τις επενδύσεις και τις εμπορικές ροές μεταξύ των δύο πλευρών. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, η ΕΕ παρουσίασε την «ενιαία στρατηγική ατζέντα ΕΕ-Ινδίας», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η εμπορική πολιτική, η τεχνολογία, η ασφάλεια και η βιωσιμότητα. Η ατζέντα αυτή αντανακλά τη δέσμευση και των δύο πλευρών να αναβαθμίσουν τη στρατηγική τους συνεργασία.

Όσον αφορά τις σχέσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών με την Ινδία, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ινδίας τα τελευταία χρόνια έχει λάβει στρατηγικό χαρακτήρα, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια και την τεχνολογία. Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά μέσω του project 75 για την κατασκευή υποβρυχίων, ενώ η γερμανική κυβέρνηση στηρίζει ενεργά την ινδική πρωτοβουλία «Make in India» με επενδύσεις σε βιομηχανία και έρευνα. Παράλληλα, η συνεργασία για την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη ενισχύει τη συνεργασία σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινο υδρογόνο και βιώσιμες υποδομές. Η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, βλέπει την Ινδία ως αξιόπιστο εταίρο για τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, ενώ η Ινδία επωφελείται από τη γερμανική τεχνογνωσία, την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αγορές και την ενίσχυση της διεθνούς της θέσης.

Η Γαλλία και η Ινδία έχουν αναπτύξει μια βαθιά και πολυεπίπεδη συνεργασία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε στρατηγική εταιρική σχέση με έμφαση στην άμυνα, την τεχνολογία και την ενέργεια. Η Ινδία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας, με κορυφαίο παράδειγμα την αγορά αεροσκαφών Ραφάλ και τη συνεργασία για την κατασκευή υποβρυχίων Σκορπένε. Παράλληλα, οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά σε τομείς όπως η διαστημική τεχνολογία, η καθαρή ενέργεια και η θαλάσσια ασφάλεια στον Ινδικό Ωκεανό. Η Γαλλία βλέπει την Ινδία ως στρατηγικό εταίρο για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ασία και την προώθηση μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ενώ η Ινδία επωφελείται από τη γαλλική τεχνογνωσία και την υποστήριξη στη διεθνή της ανάδειξη ως παγκόσμια δύναμη.

Η Ιταλία και η Ινδία τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχύσει σημαντικά τις διμερείς τους σχέσεις, μετατρέποντάς τες σε στρατηγική συνεργασία με έμφαση στην οικονομία, τη βιομηχανία και την άμυνα. Η επίσκεψη του Ιταλού πρωθυπουργού στο Νέο Δελχί το 2023 σηματοδότησε την ανανέωση των δεσμών, με τις δύο χώρες να συμφωνούν σε έναν οδικό χάρτη αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας, που περιλαμβάνει τεχνολογική ανταλλαγή, προγράμματα ναυτιλίας και ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων. Παράλληλα, η Ιταλία στηρίζει την ινδική πολιτική “Make in India”, ενθαρρύνοντας επενδύσεις ιταλικών εταιρειών στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών. Οι δύο χώρες συνεργάζονται επίσης στην πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία, καθιστώντας τη σχέση τους πυλώνα σύνδεσης της Ινδίας με τη νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχουν κινηθεί δυναμικά για τη σύσφιξη των σχέσεών τους με την Ινδία, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη στρατηγική τους θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και να διευρύνουν τις οικονομικές και πολιτικές τους συνεργασίες. Η Ελλάδα υπέγραψε με την Ινδία στρατηγική εταιρική σχέση, με συμφωνίες που καλύπτουν την άμυνα, τη ναυτιλία, την ενέργεια, την εκπαίδευση και την τεχνολογία, ενώ δρομολογείται η καθιέρωση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας–Νέου Δελχί και η προώθηση επενδύσεων σε λιμάνια και υποδομές. Η τελευταία επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου 2023, σηματοδοτώντας την πρώτη ινδική επίσκεψη στη χώρα μετά από 40 χρόνια και επιβεβαιώνοντας τη νέα διπλωματική προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών. Αντίστοιχα, ο Μόντι επισκέφθηκε την Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2024, όπου συζητήθηκαν συνεργασίες σε ναυτιλία, ενέργεια και ψηφιακή τεχνολογία μεταξύ των δύο χωρών.

Συμπερασματικά, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία και όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αναδιαμορφώνονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αναθεωρήσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες. Η υπερβολική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιορίσει την αυτονομία της Ευρώπης σε κρίσιμους τομείς — από την άμυνα και την ενέργεια έως την τεχνολογία και το εμπόριο. Αντίθετα, η Ινδία προσφέρει στην ΕΕ μια ευκαιρία πολυδιάστατης συνεργασίας, βασισμένη σε κοινές δημοκρατικές αξίες, ταχεία οικονομική ανάπτυξη και προοπτικές τεχνολογικής και ενεργειακής καινοτομίας. Η σύσφιξη των σχέσεων με την Ινδία δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική, αλλά μια αναγκαιότητα για τη στρατηγική αυτονόμηση και παγκόσμια επιρροή της Ευρώπης. Μια Ευρώπη που συνεργάζεται ισότιμα με την Ινδία μπορεί να διαμορφώσει έναν νέο, πιο ισορροπημένο διεθνή ρόλο — έναν κόσμο όπου η δύναμη δεν πηγάζει από την εξάρτηση, αλλά από τη συνεργασία και τη συνδημιουργία.

* Η Δήμητρα Στάικου είναι νομικός και αρθρογράφος για τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή