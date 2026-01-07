Οι Τζένιφερ Άνιστον και Κόρτνεϊ Κοξ απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η φιλία τους είναι διαχρονική, χαρίζοντας στους θαυμαστές τους μια ξεκαρδιστική στιγμή που θύμισε έντονα τη σειρά «Φιλαράκια». Οι δύο ηθοποιοί επανενώθηκαν σε ένα απολαυστικό βίντεο στο Instagram, με αφορμή την προώθηση του haircare brand της Άνιστον.

Ξανθιές ή μελαχρινές; Το αιώνιο ερώτημα

Το βίντεο ξεκινά με την 56χρονη Άνιστον να αναρωτιέται μπροστά στην κάμερα: «Θα γινόμουν ποτέ μελαχρινή; Μα, είμαι μελαχρινή!». Και κάπου εκεί… μπαίνει στο πλάνο η 61χρονη Κόρτνεϊ Κοξ για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Με χιούμορ, στέκεται πίσω από τη φίλη της και ρίχνει τα σκούρα μαλλιά της πάνω της, δείχνοντας πώς θα έμοιαζε πραγματικά ως μελαχρινή.

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν κρύβει την έκπληξή της: «Είναι πολύ σκούρο! Αυτό είναι καστανό σκούρο. Έτσι ήμουν στο Horrible Bosses!». Και η Κόρτνεϊ Κοξ, φυσικά, δεν χάνει την ευκαιρία να τη θαυμάσει: «Λάτρεψα το Horrible Bosses – ήσουν φοβερή ως οδοντίατρος».

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ έγιναν παγκοσμίως αγαπητές μέσα από τους ρόλους της Rachel Green και της Monica Geller στη θρυλική σειρά «Friends», που ολοκληρώθηκε το 2004. Από τότε, όμως, η φιλία τους συνεχίζεται και εκτός οθόνης και κάθε τους «reunion» είναι μικρή γιορτή για τους θαυμαστές τους.

Πηγή: skai.gr

