Τιμοτέ Σαλαμέ: Έχασε το Όσκαρ αλλά έχει την Κάιλι Τζένερ δίπλα του – Πόσο ερωτευμένοι πια…

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ τράβηξαν για ακόμη μία φορά τα βλέμματα στο καθιερωμένο πάρτι του «Vanity Fair» μετά την τελετή των Όσκαρ, δείχνοντας πως η σχέση τους παραμένει δυνατή. Το ζευγάρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα τρυφερό μπροστά στους φωτογράφους, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά στο κόκκινο χαλί της λαμπερής εκδήλωσης.

Η εμφάνισή τους ήρθε λίγες ώρες μετά την απογοήτευση του 30χρονου ηθοποιού, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Marty Supreme». Το χρυσό αγαλματίδιο κατέληξε στον Μάικλ Μπι Τζόρνταν για την ταινία «Sinners». Παρά την ήττα, ο Σαλαμέ έδειχνε χαμογελαστός και χαλαρός στο πλευρό της συντρόφου του, απολαμβάνοντας τη βραδιά.

Στο κόκκινο χαλί του πάρτι, το ζευγάρι πόζαρε κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ενώ σε αρκετές στιγμές ο ηθοποιός αγκάλιαζε την Τζένερ από τη μέση καθώς τα φλας των φωτογράφων άστραφταν. Μάλιστα, πριν εκείνη ποζάρει μόνη της, ο Σαλαμέ της χάρισε ένα τρυφερό φιλί, δείχνοντας πόσο ερωτευμένοι είναι.

Για την εμφάνισή του, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό δερμάτινο κοστούμι του οίκου Chrome Hearts, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και με ένα ακόμη total-white σύνολο από τον οίκο Givenchy. Η Κάιλι Τζένερ, από την πλευρά της, εντυπωσίασε με τις στιλιστικές επιλογές της. Στο πάρτι φόρεσε μια μαύρη τουαλέτα McQueen με βαθύ ντεκολτέ και άνοιγμα στη μέση, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Στα «Critics’ Choice Awards» τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σύντροφό του, λέγοντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τη βάση που έχουμε χτίσει μαζί. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα». Λίγες ημέρες αργότερα, στις Χρυσές Σφαίρες, ο Σαλαμέ επανέλαβε την ευγνωμοσύνη του προς τους ανθρώπους που τον στηρίζουν, δηλώνοντας: «Στους γονείς μου και στη σύντροφό μου, σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ πολύ».

Timothée Chalamet and Kylie Jenner attend the Vanity Fair #Oscars party. — 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) March 16, 2026

Kylie Jenner and Timothée Chalamet at the 2026 Vanity Fair Oscar Party — eitakylie (@eitakyliie) March 16, 2026

