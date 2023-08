Tα φιλαράκια: «Καρφιά» από σεναριογράφο της σειράς για τους πρωταγωνιστές- «Έκαιγαν» τις αστείες ατάκες

Τέλος, αναφέρει πως σπάνια κάποιος από το καστ έλεγε καλά λόγια για το σενάριο ή τα αστεία που είχαν γραφτεί.

Μέχρι σήμερα η σειρά «Friends» είναι μέχρι σήμερα μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και αγαπήθηκαν από εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, τόσο για την φιλία και την αγάπη που βλέπουμε μέσα όσο και για τα αστεία που μας έκαναν να ξεκαρδιστούμε.

Οι σκηνές προκαλούσαν άφθονο γέλιο στο κοινό, κανείς δεν γνωρίζει τι συνέβαινε στο σετ μέχρι να βγει το επεισόδιο στη μικρή οθόνη.

Για αυτό, μίλησε μια από τις σεναριογράφους της σειράς στα απομνημονεύματά της, με τίλτο «End Credits: How I Broke Up with Hollywood». Όπως αναφέρει σε αυτά, η ίδια δεν έχει όμορφες αναμνήσεις από τη δημοφιλή σειρά. «Δεν έμαθα πολλά, εκτός από το ότι δεν ήθελα να ξαναδουλέψω σε κωμωδία», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι ηθοποιοί έμοιαζαν δυσαρεστημένοι που ήταν δεσμευμένοι σε μια βετεράνικη σειρά κι ένιωθα ότι ρωτούσαν συνεχώς πώς θα μπορούσε να τους εξυπηρετήσει κάθε σενάριο με έναν συγκεκριμένο τρόπο», δήλωσε.

«Όλοι ήξεραν πώς να κάνουν τους ανθρώπους να γελούν, αλλά αν δεν τους άρεσε ένα αστείο, το σαμπόταραν, ξέροντας ότι θα το ξαναγράψουμε. Δεκάδες καλά αστεία απορρίφθηκαν μόνο και μόνο, επειδή ένας από αυτούς μουρμούρισε τα λόγια του, τρώγοντας μια μπουκιά μπέικον», εξηγεί.

«Όλοι κάθονταν στο διαμέρισμα της Μόνικα και του Τσάντλερ και συζητούσαν το σενάριο. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχαν οι ηθοποιοί να εκφράσουν τις απόψεις τους και το έκαναν δυνατά», ανέφερε.

«Σπάνια είχαν κάτι θετικό να πουν κι όταν έθεταν προβλήματα, δεν πρότειναν ποτέ λύσεις. Αυτές οι συναντήσεις τους ήταν επιθετικές και δεν είχαν την ελαφρότητα που θα περίμενε κανείς στη δημιουργία μιας κωμικής σειράς», πρόσθεσε κλείνοντας.

