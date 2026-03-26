Kylie Jenner: Πουλάει τη μυστική έπαυλή της για 20 εκατ. δολάρια

Η Kylie Jenner πουλάει την έπαυλή της αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, επιστρατεύοντας τη βοήθεια των αστέρων της εκπομπής «Million Dollar Listing», Josh, Matt και Heather Altman!

Το TMZ έμαθε ότι η Kylie αποχωρίζεται αυτή την κατοικία, στην οποία διέμενε όσο το νέο της σπίτι βρισκόταν υπό κατασκευή. Προφανώς πλέον ζει στη νέα της έπαυλη, καθώς πουλάει την παλιά.

Το ακίνητο βγαίνει στην αγορά για το εντυπωσιακό ποσό των 20.250.000 δολαρίων. Αλλά αν διαθέτετε τα χρήματα, το μέρος αξίζει τον κόπο.

Τοποθετημένη σε έναν ήσυχο δρόμο, η έπαυλη σε στιλ θέρετρου διαθέτει 8 υπνοδωμάτια και 10 μπάνια, προσφέροντας πανοραμική θέα στην πόλη και το φυσικό τοπίο από ένα ιδιωτικό οικόπεδο. Σχεδιασμένο τόσο για την καθημερινότητα όσο και για ψυχαγωγία μεγάλης κλίμακας, το σπίτι προσφέρει ιδιωτικό κινηματογράφο, αίθουσα παιχνιδιών με wet bar, γραφείο στελεχών με τζάκι, γυμναστήριο και αίθουσα μασάζ.

Η πολυτελής κύρια σουίτα αποτελεί ένα πραγματικό καταφύγιο με καθιστικό, δύο υπερμεγέθη βεστιάρια, πέτρινο μπάνιο τύπου spa και ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στο γύρω τοπίο. Επίσης, μια ενσωματωμένη σουίτα ξενώνα με δική της είσοδο περιλαμβάνει υπνοδωμάτιο, μπάνιο, κουζινάκι, καθιστικό και αυλή.

Το συγκρότημα διαθέτει επίσης μια αστραφτερή πισίνα και spa, ένα ευρύχωρο αίθριο με εξωτερική κουζίνα, σαλόνι με τζάκι (fire pit), κυκλικό δρόμο εισόδου, γκαράζ έξι αυτοκινήτων και άφθονο χώρο στάθμευσης για τους καλεσμένους.

Μπορεί να είναι το παλιό σπίτι της Kylie, αλλά πρόκειται να γίνει το νέο παλάτι κάποιου άλλου!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.