Pink: Όποιος συμφωνεί με την απόφαση για τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ, να σταματήσει να ακούει τη μουσική μου!

Η Pink δεν «μασάει» τα λόγια της και τοποθετείται μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που ανέτρεψε την ιστορική απόφαση Roe v Wade για τη νομιμοποίηση του δικαιώματος στην άμβλωση

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ (απόφαση Dobbs, ελήφθη με 6 ψήφους υπέρ και 3 κατά) επικύρωσε ένα νόμο του Μισισίπι, που έχει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων και ο οποίος απαγορεύει τις αμβλώσεις έπειτα από κύηση 15 εβδομάδων. Αρκετές πολιτείες αναμένεται ότι θα περιορίσουν περαιτέρω τις αμβλώσεις ή θα τις απαγορεύσουν μετά την απόφαση αυτή.

Η τραγουδίστρια του «So What» έγραψε την άποψή της στο Twitter, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους υποστηρικτές της συγκεκριμένης απόφασης, σημειώνοντας: «Μην ακούτε τη μουσική μου».

Let’s be clear: if you believe the government belongs in a woman’s uterus, a gay persons business or marriage, or that racism is okay- THEN PLEASE IN THE NAME OF YOUR LORD NEVER FUCKING LISTEN TO MY MUSIC AGAIN. AND ALSO FUCK RIGHT OFF. We good?