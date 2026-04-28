Μάικλ Τζάκσον: Πώς πέθανε ο «βασιλιάς της ποπ» – Οι τελευταίες στιγμές του

Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, οι θαυμαστές του εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη στον «βασιλιά της ποπ». Πρόκειται για μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση αλλά και ερωτήματα.

Το καλοκαίρι του 2009, ο Μάικλ Τζάκσον προετοιμαζόταν για τη μεγάλη επιστροφή του στη σκηνή με την περιοδεία «This Is It», η οποία θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του μετά από οκτώ χρόνια απουσίας από τη δισκογραφία. Ωστόσο, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, ο ίδιος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα αϋπνίας για μήνες.

Για να μπορέσει να κοιμηθεί, στράφηκε στον προσωπικό του γιατρό, Κόνραντ Μάρεϊ, ο οποίος του χορηγούσε ένα ισχυρό αναισθητικό. Το συγκεκριμένο φάρμακο χρησιμοποιείται συνήθως μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Ιουνίου 2009, μετά από μία ακόμη νύχτα χωρίς ύπνο, ο Μάρεϊ χορήγησε στον Τζάκσον μία δόση του συγκεκριμένου σκευάσματος. Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής κατάφερε τελικά να αποκοιμηθεί, όμως μέσα σε λίγα λεπτά σταμάτησε να αναπνέει και υπέστη καρδιακή ανακοπή. Ο γιατρός προσπάθησε να τον επαναφέρει χωρίς επιτυχία, ενώ –όπως αποκαλύφθηκε αργότερα– πέρασε σχεδόν μία ώρα μέχρι να ειδοποιηθούν οι διασώστες από μέλος της ασφάλειας του καλλιτέχνη. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ο Μάικλ Τζάκσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ronald Reagan UCLA Medical Center, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 50 ετών.

Τα αίτια του θανάτου

Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε επισήμως ως ανθρωποκτονία. Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι οφειλόταν σε οξεία δηλητηρίαση από το συγκεκριμένο σκεύασμα, το οποίο προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Παράλληλα, στον οργανισμό του εντοπίστηκε συνδυασμός και άλλων φαρμάκων, όπως αρκετά και διαφορετικά ηρεμιστικά.

Ο Κόνραντ Μάρεϊ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι επέδειξε σοβαρή αμέλεια στη φροντίδα του ασθενούς του. Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων εξέτισε τα δύο.

Τι προηγήθηκε

Τους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Τζάκσον έκανε εντατικές πρόβες για την επερχόμενη περιοδεία του, ωστόσο η αϋπνία του παρέμενε έντονη. Ο ίδιος φέρεται να ζητούσε επίμονα το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο αποκαλούσε «γάλα», από τον γιατρό του.

Το βράδυ πριν από τον θάνατό του, είχε ολοκληρώσει την πρόβα του και επέστρεψε στην κατοικία του στο Holmby Hills. Εκεί, ο Μάρεϊ προσπάθησε αρχικά να τον βοηθήσει να κοιμηθεί με άλλα φάρμακα, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, το πρωί της 25ης Ιουνίου, του χορήγησε μικρότερη δόση του φαρμάκου.

Η παγκόσμια αντίδραση

Η είδηση του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον προκάλεσε σοκ παγκοσμίως. Εκατομμύρια θαυμαστές αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο, με μεγάλες ιστοσελίδες να «πέφτουν». Οι πωλήσεις της μουσικής του εκτοξεύτηκαν, ενώ πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σε εμβληματικά σημεία που συνδέονταν με τη ζωή και την καριέρα του, όπως το Neverland Ranch και η Λεωφόρος της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Στις 7 Ιουλίου 2009 πραγματοποιήθηκε δημόσιο μνημόσυνο στο Staples Center, παρουσία χιλιάδων θαυμαστών και κορυφαίων καλλιτεχνών, ενώ η ταφή του έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο λίγους μήνες αργότερα. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, ο θάνατος του «βασιλιά της ποπ» παραμένει μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

