O Ryan Gosling παραμένει διαχρονικά το αγαπημένο μας κινηματογραφικό αγόρι

Ο Καναδός σταρ που είδαμε στο «Drive», στο «The Grey Man» και που περιμένουμε να δούμε στην ταινία «Barbie», κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αντικατοπτρίσει –κι ίσως και προβλέψει– πολιτιστικές, κοινωνικές και digital τάσεις

Σκέψου το clean cut look του Crazy, Stupid, Love ή τώρα, το Barbiecore.

Το καλοκαίρι του 2011, ένα βίντεο από έναν καυγά στους δρόμους της Νέας Υόρκης γίνεται viral. Δύο τύποι τραβούν ο ένας τον άλλον στη μέση μιας διάβασης πεζών στο East Village ενώ τα αυτοκίνητα προσπαθούν να τους αποφύγουν. Οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τους σταματήσουν. Ξαφνικά, εμφανίζεται ένας άντρας με ριγέ γιλέκο και μπλε καπέλο. Σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα, καταφέρνει να χωρίσει τους άντρες. «Αυτός είναι ο τύπος από εκείνη την ταινία», ακούγεται να λέει ένα κορίτσι. Η κοπέλα που κρατά την κάμερα του τηλεφώνου είναι μπερδεμένη. «Ποια ταινία;».

«Τhe notebook», είναι η απάντηση.

Σίγουρα δεν είναι η μόνη φορά που η παρουσία του έχει προκαλέσει υστερικές κραυγές ενθουσιασμού από ένα πλήθος κοριτσιών. Αυτή η σκηνή όμως φαίνεται να συμπυκνώνει ότι ο Ryan Gosling έχει καταφέρει: να κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του κοινού αφού τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο εύκολα.

Χρόνο με το χρόνο και ταινία με την ταινία, ο Gosling μας έχει δείξει ότι είναι ευγενικός και ήρεμος, αλλά επίσης, αναμφισβήτητα, λίγο περίεργος. Μπορεί να κάνει Muay Thai και μπορεί να κάνει το lift του Dirty Dancing. Είναι ο εραστής στο σώμα ενός μαχητή. Κοίταξέ τον. Εκπέμπει την ενέργεια εκείνου που θα σε βάλει στους ώμους του για να σε βγάλει έξω από ένα φλεγόμενο κτίριο και μετά θα τρέξει ξανά μέσα για να σώσει το κατοικίδιο σου. Οπότε φυσικά και θα σταματούσε έναν καβγά στον δρόμο.

Πρόσφατα, ο αγαπημένος μας ηθοποιός έβαλε ξανά φωτιά στο διαδίκτυο με μια σειρά φωτογραφιών του στον ρόλο του Κεν στην επερχόμενη πολυσυζητημένη ταινία της Barbie. Αν δεν έχεις δει ήδη τους κοιλιακούς του Gosling, τα εσώρουχα με το όνομα Ken και τις rollerblading εικόνες με τη Margot Robbie στην παραλία της Βενετίας – τότε μάλλον ζεις εκτός διαδικτύου.

Όταν ο Ryan Gosling έφτασε εδώ από τον Καναδά που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και το έκανε με τον πιο κατασκευασμένο ποπ τρόπο: ως ένας τραγουδιστής στο Mickey Mouse Club της Disney και ο πιο αστείος της παρέας. Ως συμπρωταγωνιστής των Justin Timberlake, Britney Spears και Christina Aguilera. Στη συνέχεια τη δεκαετία του 2000 η ποπ κουλτούρα έχασε την αθωότητά της. Η Aguilera έκανε το “Dirrty”, η Britney το “Toxic” και ο Gosling έπαιξε έναν Εβραίο νεοναζί στο The Believer (2001).

Το 2004, όταν το MySpace και το Facebook εγκαινίαζαν μια νέα εποχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακής ψυχαγωγίας, το The Notebook έστειλε τον Gosling στην στρατόσφαιρα. Ο Noah Calhoun, ο απομονωμένος αουτσάιντερ ρόλος έγινε ένας καλόπιστος καρδιοκατακτητής.

Με το «She Will Be Loved» των Maroon 5 να βουίζει στα ηχεία των MTV Movie Awards 2005 και τις Lindsay Lohan και Hilary Duff να παρακολουθούν έκπληκτες από την πρώτη σειρά, ο Gosling σηκώνει την McAdams στον αέρα και τη φιλάει, εξασφαλίζοντας τους μία θέση στην ιστορία με τα καλύτερα κινηματογραφικά φιλιά.

Με τον λιγομίλητο κασκαντέρ-οδηγό-απόδρασης του Drive, ο Gosling μπήκε σε μια νέα αρένα ρόλων το 2008. Δεν είναι πια ο Mr. Nice Guy. Στα Drive, Gangster Squad, The Place Beyond the Pines και Only God Forgives, οι ευαίσθητοι άντρες για τους οποίους ήταν γνωστός ο Gosling μπορεί να κρύβονται κάτω από την επιφάνεια του χαρακτήρα η οποία είναι ξεκάθαρα παγωμένη και βίαιη.

To 2011 o Ryan ήταν ο Jacob του Crazy, Stupid, Love με τα κοστούμια και τους τέλειους κοιλιακούς. Μετά, το 2016 ήταν ο Ηolland March και ο Sebastian του La La Land. Ήταν η στιγμή που πιστέψαμε όλοι ότι η ιστορία του The notebook θα επαναλαμβανόταν, αυτή τη φορά με την Emma Stone, αλλά ο Ryan πια είναι o σύντροφος της Eva Mendes και πατέρας δύο κοριτσιών.

Και τότε ο Gosling γίνεται μαζί με όλα τα άλλα και το αγόρι που εκπροσωπεί το στυλ. Τα ανδρικά περιοδικά προτείνουν ιδέες εμπνευσμένες από τον Ryan. To σατέν μπουφάν του Drive, διακοσμημένο με έναν σκορπιό. Το βαρύ παλτό του Blade Runner 2049. «Ο Gosling έγινε το pin-up boy για το bomber jacket», είπε ο Simon Chilvers το 2017.

Αλλά οι καιροί αλλάζουν. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτό που όλοι φαίνεται να συμφωνούν ως μια «πρωτοφανής» στιγμή. Μετά την πανδημία, θέλουμε πια θερμόαιμα ρομπότ; Θέλουμε ένταση, απάθεια και βία; Ή ψάχνουμε κάτι λίγο πιο υπερβολικό, ζωηρό και διασκεδαστικό όπως το ύφος της Barbie και του Ken; Mάλλον κάτι τέτοιο θέλουμε και ο Ryan το ξέρει ήδη.

