«Κωλοτούμπα» από τους Νιγηριανούς για Αντετοκούνμπο: «Αγαπάμε τον Γιάννη και όσα έχει προσφέρει»

Σε... χιούμορ απέδωσε ο επίσημος λογαριασμός Twitter της εθνικής Νιγηρίας όσα ανέφερε για τους αδερφούς Αντετοκούνμπο και ειδικά τον Γιάννη σε σειρά χθεσινών tweets που προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις.

Ενώ, λοιπόν, αρχικά οι Νιγηριανοί αμφισβήτησαν εμμέσως πλην σαφώς πόσο Έλληνες είναι τα αδέρφια και ουσιαστικά κατηγόρησαν την Ελλάδα για... αρπαγή τους από τη δική τους εθνική ομάδα, βλέποντας τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα social media από τις ειρωνικές αναρτήσεις τους το... γύρισαν.

Με μια μεγαλοπρεπή... κωλοτούμπα σε νέο tweet ισχυρίζονται πως χαριτολογούσαν. «Θυμηθείτε: Το Twitter φτιάχτηκε για να διασκεδάζουμε. Θα αγαπάμε πάντα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όσα έχει κάνει για το παιχνίδι», αναφέρει η νεότερη ανάρτηση των Νιγηριανών.

Remember Twitter was made to have fun. ⬇️



We always will love @Giannis_An34 & what he’s done for the game. https://t.co/zCCIRzXzBM