«Καρφιά» της Μέγκαν Μαρκλ για τη βασιλική οικογένεια: «Χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να συγχωρέσεις»

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό «The Cut», η δούκισσα του Sussex δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μέγκαν Μαρκλ πρόσφατα φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού των The New York Times, The Cut και έκανε πολλές αποκαλύψεις σχετικά με την σχέση της με την βασιλική οικογένεια και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη που παραχώρησε και η οποία ήταν έκτασης 6.450 λέξεων, ρωτήθηκε για τη σχέση της με τη βασιλική οικογένεια με την ίδια να αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Νομίζω ότι η συγχώρεση είναι πραγματικά σημαντική. Χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια για να μην συγχωρείς αλλά χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να συγχωρήσεις. Έχω κάνει πραγματικά μια ενεργή προσπάθεια, ειδικά γνωρίζοντας ότι μπορώ να πω οτιδήποτε».

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο λέγοντας ότι: «Πηγαίνεις πίσω και ανοίγεις συρτάρια. Και σκέφτεσαι, ω θεε μου, αυτό είναι που έγραφα στο ημερολόγιό μου εκεί. Και εδώ είναι οι κάλτσες μου από εκείνη την εποχή», ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο περίεργα βίωσε όλη αυτή την κατάσταση.

Παρόλο που η Μέγκαν και ο Χάρι έχουν παραιτηθεί από τα βασιλικά τους καθήκοντα η ίδια είπε πως γνωρίζει ότι υπάρχουν κοριτσάκια τα οποία συναντά και λένε «θεέ μου, είναι μια πραγματική πριγκίπισσα», τα κοιτάζει όλα και σκέφτεται ότι έχει τη δύναμη μέσα της για να δημιουργήσει μια ζωή μεγαλύτερη από οποιοδήποτε παραμύθι που έχει διαβάσει.

Στη συνέχεια ξεκαθάριζει, πως αναφερόμενη στο παραμύθι δεν το εννοεί με την έννοια ότι «θα μπορούσες να παντρευτείς έναν πρίγκιπα μια μέρα», αλλά ότι «μπορείς να βρεις αγάπη... Μπορείς να βρείς την ευτυχία. Μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό που θα μπορούσε να αισθάνεσαι σαν το μεγαλύτερο εμπόδιο και μετά μπορείς να ξαναβρείς την ευτυχία».

Βασικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η συνεργασία της Δούκισσας του Sussex με την πλατφόρμα του Spotify, στην οποία πριν λίγες ημέρες παρουσιάστηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast που κάνει η ίδια me τον τίτλο "Archetypes" και στο οποίο είδαμε να έχει ως πρώτη της καλεσμένη τη Serena Williams. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η Μέγκαν αναλύει τον φεμινισμό και τα στερεότυπα που υπάρχουν. Όπως η ίδια δήλωσε, θέλει να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο podcast για να αναλύσει τις «ταμπέλες» που δέχονται συχνά οι σύγχρονες γυναίκες και να τις καταρίψει.

Πέρα από αυτά, η δούκισσα του Sussex έκανε και μερικές ακόμη απρόσμενες αποκαλύψεις.

1.Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στο Instagram: Μιλώντας στην δημοσιογράφο Allison P. Davis η Meghan δήλωσε πως επιστρέφει στο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο αναγκάστηκε να αποχωριστεί με την είσοδό της στην βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

2.Ο συσχετισμός της σχέσης με τον πατέρα της με αυτήν του Χάρι με τον Κάρολο: Κληθείσα να σχολιάσει πως λόγω των tabloids έχασε τον πατέρα της, η ίδια είπε: «Ο Harry μου είπε: “Έχασα τον μπαμπά μου σε αυτή τη διαδικασία”. Δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο για εκείνους όπως ήταν και για μένα, αλλά αυτή είναι δική του απόφαση» και με αυτό τον τρόπο έστειλε το δικό της ηχηρό μήνυμα στην βασιλική οικογένεια.

3.Η αδυναμία του πρίγκιπα Χάρι στα δύο δέντρα του σπιτιού τους: «Ένα από τα πρώτα πράγματα που είδε ο σύζυγός μου καθώς περπατούσαμε τριγύρω στο σπίτι ήταν αυτοί οι δύο φοίνικες. Βλέπεις, πώς ενώνονται στο κάτω μέρος τους; Μου είπε “Αγάπη μου, είμαστε εμείς” αποκάλυψε η πρώην ηθοποιός.

