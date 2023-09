Αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» για τον Μαρκ Άντονι (βίντεο)

H παγκόσμιας φήμης Λεωφόρος της Δόξας, «Walk of Fame» του Χόλιγουντ απέκτησε επίσημα ένα ακόμη θρυλικό αστέρι...τον Μάρκ 'Αντονι (Marc Anthony).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο τραγουδιστής έλαβε το αστέρι με αριθμό 2.762 στη διεύθυνση 6284 Hollywood Blvd κοντά στην ιστορική διασταύρωση Χόλιγουντ και Βάιν.

Singer Marc Anthony honored with the 2,762nd star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/ToOPkRzNgq