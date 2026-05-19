Τομ Χανκς: Ο Mr. Met τον έφερε πρόσωπο με πρόσωπο με τον… «Ναυαγό» και τον Γουίλσον

Ο Τομ Χανκς πήγε στο γήπεδο για μπέιζμπολ και τελικά βρέθηκε μπροστά σε μία από τις πιο αναπάντεχες «επανενώσεις» της καριέρας του.

Ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός λάτρης του αθλήματος, παρακολούθησε το μεγάλο παιχνίδι της Σάμπγουεϊ Σίρις ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Γιάνκις και τους Νιου Γιορκ Μετς στο Σίτι Φιλντ, φορώντας καπέλο των Μετς και απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα από τις κερκίδες.

Κάπου εκεί, όμως, το παιχνίδι απέκτησε κινηματογραφική διάσταση. Ο «Mr. Met», η αγαπημένη μασκότ των Νιου Γιορκ Μετς, εμφανίστηκε μπροστά του ντυμένος σαν τον Γουίλσον, τη θρυλική μπάλα-βόλεϊ από την ταινία «Ναυαγός», με το χαρακτηριστικό κόκκινο αποτύπωμα στο πρόσωπο. Ο Τομ Χανκς δεν άφησε φυσικά τη στιγμή να πάει χαμένη και άρχισε να φωνάζει «Γουίλσον», όπως στην αξέχαστη σκηνή της ταινίας του 2000.

Η στιγμή έγινε γρήγορα viral, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τόσο την ιδέα των Μετς όσο και την αντίδραση του Τομ Χανκς, ο οποίος έδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί. Άλλωστε, ο Γουίλσον παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους «συμπρωταγωνιστές» της καριέρας του, παρότι δεν είπε ποτέ ούτε μία ατάκα.

Πηγή: skai.gr

