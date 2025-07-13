Λογαριασμός
Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη από τη Μύκονο, σε όσους την επικρίνουν

Η διάσημη influencer και επιχειρηματίας χρησιμόποιησε την βεντάλια της για να στείλει το μήνυμά της, όπως οι κυρίες παλιά 

touni

Παλιά, οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας χρησιμοποιούσαν τις βεντάλιες τους ως κωδικοποιημένο τρόπο επικοινωνίας, περνώντας με αυτές τα μηνύματα που ήθελαν. Το ίδιο αποφάσισε να κάνει και η Ιωάννα Τούνη, που συχνά στοχοποιείται στα social media τον τρόπο ζωής της.

Η διάσημη influencer και επιχειρηματίας απάντησε σε όσους την κρίνουν και την επικρίνουν (στους haters όπως γράφει) με ένα μήνυμα γραμμένο στη βεντάλια της, που κρατά ορθάνοιχτη σε ξαπλώστρα στη Μύκονο (που αλλού;). 

Έτσι λοιπόν προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση προς όλους εκείνους που την κρίνουν.

«F..ck off» αναγράφεται στη βεντάλια και στην αιχμηρή ανάρτηση στα social media. 
 

