Ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία, τη διοργανώτρια χώρα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα COP 31 έστειλαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Κλίματος, Βόπκε Χούκστρα και η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά το σημερινό Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα, Παναγιώτου και Χούκστρα στηλίτευσαν τη μη πρόσκληση της Κύπρου σε προπαρασκευαστικές συνόδους της Διάσκεψης σε Νέα Υόρκη και Τόκιο. Από την πλευρά της, η Yπουργός ζήτησε έγκαιρη αντίδραση από την ΕΕ αν η Κύπρος δεν προσκληθεί στη Διάσκεψη.

Όσον αφορά την COP, «οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στα κράτη μέλη ως προς τον τρόπο μεταχείρισής τους είναι μη αποδεκτή για την Ένωση. Πρόκειται για μια διάσκεψη που διοργανώνεται από τον ΟΗΕ. Και αν αποφασίσεις να υποβάλεις αίτηση και να γίνεις διοργανωτής, δεν υπάρχει χώρος για εθνική διπλωματία. Είτε αποφασίζεις να μη διοργανώσεις, είτε αποφασίζεις να διοργανώσεις, και αν αποφασίσεις να διοργανώσεις, αυτό συνεπάγεται ορισμένες δεσμεύσεις,» τόνισε σε υψηλούς τόνους ο Επίτροπος Χούκστρα. Πρόσθεσε ότι η Ένωση θα είναι «απολύτως ξεκάθαρη προς την τουρκική προεδρία, προς τους Αυστραλούς, αλλά και προς τον ΟΗΕ» ως προς τη θέση της επί του θέματος.

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει στην πράξη η «πλήρης αλληλεγγύη» που εξέφρασαν τα κράτη μέλη, και κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μποϊκοτάζ προπαρασκευαστικών συνόδων, ο Χούκστρα ξεκαθάρισε: «Είμαστε μια Ένωση των 27, τελεία και παύλα». Ο Επίτροπος αρνήθηκε να εισέλθει σε υποθετικά σενάρια, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να δεχθούμε, είτε πρόκειται για μικρά είτε για μεγαλύτερα ζητήματα. Είναι θέμα αρχής, αλλά υπάρχουν 27 κράτη μέλη που πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο».

Ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι το ζήτημα έχει τεθεί ήδη απευθείας στην τουρκική πλευρά τους τελευταίους μήνες, όταν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν στις Βρυξέλλες, ενώ «ήμασταν ξεκάθαροι προς τον Τούρκο Πρέσβη στον ΟΗΕ», σημειώνοντας ότι έχουν παρατηρηθεί «παραλείψεις» στον τύπο των προσκλήσεων που έπρεπε να έχουν δοθεί όσον αφορά προηγειθείσες συναντήσεις.

Από την πλευρά της η κ. Παναγιώτου κάλεσε σε άμεση κινητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: «Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσκληθεί εγκαίρως, τότε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εμπλακούν χωρίς καθυστέρηση με τις τουρκικές αρχές και να μεταφέρουν ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μη πρόσκληση ενός κράτους μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ σε μια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών είναι μη αποδεκτή», τόνισε, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη στήριξη που έχει ήδη λάβει από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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