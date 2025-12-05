Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό συνεργάζονται στον τομέα της διπλωματίας

Η σχέση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό φαίνεται να γίνεται σοβαρή, αλλά πόσο σοβαρή; Τον περασμένο μήνα, μια πηγή είπε στο «People» ότι το ζευγάρι «έκανε σχέδια για τις διακοπές». Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα γίνονται αρκετά σοβαρά για αυτούς, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ήταν μόλις τον Ιούλιο. Αλλά φυσικά, αυτή είναι μόνο μια ανώνυμη πηγή. Θα ήταν καλό να έχουμε μια ενημέρωση από ένα πραγματικό πρόσωπο, κάποιον που τα λόγια του έχουν βάρος και που δεν έχει κανένα κίνητρο να παραποιήσει την ιστορία. Όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Κισίντα μας έδωσε μια ενημέρωση για το ζευγάρι, με τον δικό του τρόπο. Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι βρίσκονται στην Ιαπωνία για την περιοδεία της «Lifetimes» και, αφού παρακολούθησαν μια παράσταση σούμο, μετά γευμάτισαν με τον Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο. Οι δύο τους είναι αρκετά σοβαροί, ώστε να ασχολούνται μαζί με τη διεθνή διπλωματία.

Ο Κισίντα, μάλιστα, μοιράστηκε μια φωτογραφία των ζευγαριών μαζί μετά τη συνάντησή τους, όπου αναφέρθηκε στην Κέιτι Πέρι ως «σύντροφο» του Τζάστιν Τριντό. Εκτιμά επίσης τη μακροχρόνια φιλία του με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, αλλά αυτό έχει μικρότερη σημασία.

«Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά @JustinTrudeau επισκέφθηκε την Ιαπωνία με τη σύντροφό του και γευμάτισε μαζί με εμένα και τη σύζυγό μου», έγραψε ο Κισίντα.

«Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, συναντηθήκαμε πολλές φορές ως ομόλογοι ηγέτες και, όταν επισκέφθηκα τον Καναδά, συνεργαστήκαμε για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του ''Σχεδίου Δράσης Ιαπωνίας–Καναδά'', δουλεύοντας σκληρά μαζί», συνέχισε ο 68χρονος Κισίντα. «Είμαι ευτυχής που συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη φιλία με αυτόν τον τρόπο».

