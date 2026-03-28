Η Κάιλι Μινόγκ, στα 57 της, εντυπωσιάζει με το λευκό μίνι φόρεμά της

Ακόμα και στα 57 της, η Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) κάνει τους θαυμαστές της να… «γυρίζουν γύρω-γύρω». Η Αυστραλέζα ποπ σταρ εντυπωσίασε τους ακόλουθούς της στα social media με νέες, σέξι φωτογραφίες στο Instagram.

Στην ανάρτηση, η τραγουδίστρια ποζάρει χαλαρά σε μια χρυσή και λευκή σκάλα, φορώντας ένα αποκαλυπτικό λευκό μίνι φόρεμα με τολμηρά ανοίγματα στο πλάι, σκισίματα στους μηρούς και ασημένιες φούντες. Συνδύασε το look με λευκές σατέν γόβες με κλειστή μύτη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν βλέποντας την αγαπημένη τους σταρ σε εξαιρετική φόρμα.

"Wow wow wow wow wow", σχολίασε κάποιος. «Κούκλα», έγραψε άλλος, μέσα σε μια «θάλασσα» από emoji φωτιάς.

Ένας ακόμη θαυμαστής έκανε χιούμορ με τη λεζάντα περί «αυθόρμητης» φωτογραφίας, γράφοντας: «Αυτό περιμένω όταν ζητάω από έναν φίλο να μου βγάλει μια γρήγορη φωτογραφία».

Η σταρ έχει πολλούς λόγους να χαμογελά αυτή την περίοδο, με αρκετές ενδιαφέρουσες συνεργασίες και ευκαιρίες.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Minogue συνεργάστηκε με την συμπατριώτισσά της ηθοποιό, Margot Robbie, για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της Chanel. Στην καμπάνια, η Robbie αναπαριστά το εμβληματικό βίντεο κλιπ της Minogue από το 2001, «Come Into My World».

Στη διαφήμιση για την προώθηση της νέας τσάντας Chanel 25, η Robbie περπατά σε ένα στούντιο στο Λος Άντζελες που θυμίζει παριζιάνικο πεζοδρόμιο, ενώ πολλαπλές εκδοχές της εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα και μεγέθη της τσάντας.

Η τραγουδίστρια του «Spinning Around» δήλωσε ενθουσιασμένη με το πρότζεκτ, μοιράζοντας backstage στιγμές στα social media:

"Chanel! Margot! Michel! Εγώ – Τι εμπειρία να ξαναζωντανεύουμε όλη την αίσθηση του Come Into My World!"

Η σταρ απασχόλησε επίσης πρόσφατα τα μέσα με φήμες ότι ενδέχεται να εμφανιστεί στον φετινό τελικό του AFL Grand Final. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι διοργανωτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να την επιλέξουν για το ημίχρονο της διοργάνωσης στο Melbourne Cricket Ground, στο πλαίσιο του πρώτου twilight τελικού.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Super Bowl, το σόου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο ημίχρονο, κάτω από τα φώτα, αντί για το παραδοσιακό pre-game. Πρόκειται για μια έξυπνη κίνηση, καθώς τα shows στο ημίχρονο γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή παγκοσμίως, διατηρώντας τον ενθουσιασμό του κοινού όσο ο αγώνας διακόπτεται.

Στον τελικό της AFL έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν διεθνείς αστέρες όπως οι Robbie Williams, Katy Perry και Snoop Dogg. Ένα αυστραλιανό όνομα θα ήταν σίγουρα καλοδεχούμενο, καθώς η τελευταία φορά που εμφανίστηκε ντόπιος καλλιτέχνης στον θεσμό ήταν το 2011 με τους Eskimo Joe.

Πηγή: skai.gr

