Η Florence από τους Florence & the Machine υποβλήθηκε σε χειρουργείο που της «έσωσε τη ζωή»

Your browser does not support the audio element.

«Θα επιστρέψω στη σκηνή για να κλείσω την περιοδεία «Dance Fever» με τις συναυλίες στη Λισαβόνα και τη Μάλαγα, (ίσως να μην χοροπηδάω τόσο πολύ αλλά μπορείτε να το κάνετε εσείς για μένα)», δήλωσε η Florence