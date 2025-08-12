Η Έμα Στόουν μιλάει για την κόρη της Λουίζ: «Είναι το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου»

Η Έμα Στόουν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το ρόλο της ως μητέρα, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία είναι παντρεμένη με τον Ντέιβ ΜακΚάρι από το 2020, έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Λουίζ Τζιν, ηλικίας 4 ετών. Το δεύτερο όνομα της μικρής, όπως έχει γίνει γνωστό, δόθηκε προς τιμήν της μητέρας της Στόουν.

«Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, σίγουρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έμα Στόουν μιλώντας για την κόρη της.

Η επίδραση της μητρότητας στην καριέρα της Στόουν

Η δημοφιλής μούσα του Γιώργου Λάνθιμου αποκάλυψε ότι η μητρότητα άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματικές της επιλογές. Πλέον, δηλώνει ότι σκέφτεται πολύ προσεκτικά αν ο χρόνος που θα χρειαστεί να απέχει από την κόρη της εξαιτίας των γυρισμάτων, αξίζει το προσωπικό αυτό κόστος.

«Τα έχει εξορθολογίσει όλα. Είναι κλισέ, αλλά αλλάζει τα πάντα. Και τα απλουστεύει όλα», συμπλήρωσε για το πώς η καθημερινότητά της έχει μεταμορφωθεί.

Όταν ρωτήθηκε αν η μητρότητα την έχει βοηθήσει να εμβαθύνει συναισθηματικά στους ρόλους της, η σταρ απάντησε: «Πιστεύω ότι ξεκλειδώνει διαφορετικά πράγματα», προσθέτοντας πως «νιώθω όλα όσα είναι πιθανό να νιώσω, επειδή τα πάντα έχουν ξεχειλίσει μέσα μου».

Η αναγνώριση στα Όσκαρ και το μήνυμα στη μικρή Λουίζ Τζιν

Στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, η Έμα Στόουν κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας της και το αφιέρωσε στην κόρη της. Με εμφανή συγκίνηση, είπε κατά την παραλαβή του βραβείου Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την ερμηνεία της ως Bella Baxter στο «Poor Things» του Λάνθιμου:

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τη μαμά μου, τον αδελφό μου Σπένσερ, τον μπαμπά μου, τον σύζυγό μου Ντέιβ, σας αγαπώ τόσο πολύ».

«Και, το πιο σημαντικό, την κόρη μου, που θα γίνει 3 ετών σε τρεις μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ», πρόσθεσε, συγκινώντας το κοινό.

Η οικογενειακή ζωή μακριά από τα φώτα

Το ζευγάρι διατηρεί μια διακριτική παρουσία στα μέσα και, όπως αναφέρει το People, ζει στη Νέα Υόρκη προσπαθώντας να μεγαλώσει την κόρη του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

