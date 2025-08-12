H Σάρον Στόουν λάμπει στο κόκκινο χαλί του «Nobody 2» με τους γιους της

Η χολιγουντιανή ηθοποιός Σάρον Στόουν (Sharon Stone), έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Nobody 2» στο Λος Άντζελες, συνοδευόμενη από τους τρεις γιους της, τον Ρόαν, τον Λερντ και τον Κουίν.

Οι τρεις τους, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, φορούσαν κομψά κοστούμια και πόζαραν με χαμόγελα μαζί με τη μητέρα τους στο κόκκινο χαλί.

Η διάσημη ηθοποιός η οποία υποδύεται την Lendina, μία αδίστακτη αρχηγό του εγκλήματος στη σκοτεινή κωμωδία της Universal Pictures, ήταν κομψή με ένα μπλε μάξι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με χρυσά κοσμήματα και αξεσουάρ, μεταλιζέ πέδιλα ενώ φορούσε γυαλιά ηλίου με γαλάζιο φακό.

Σύμφωνα με το People, η Στόουν υιοθέτησε τον μεγαλύτερο γιο της, τον 25χρονο Ρόαν με τον πρώην σύζυγό της Φιλ Μπρόνστεϊν (Phil Bronstein) το 2000. Μετά το διαζύγιο τους το 2004, η ηθοποιός υιοθέτησε επίσης τους Λερντ (20) και Κουίν (19).

Στην πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου σίκουελ παρευρέθηκαν επίσης οι συμπρωταγωνιστές της, Μπομπ Όντενκερκ (Bob Odenkirk), Κόνι Νίλσεν (Connie Nielsen), Κόλιν Χανκς (Colin Hanks), Κρίστοφερ Νίλσεν (Christopher Nielsen) και ο RZA των Wu-Tang Clan.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τίμο Τζαχιάντο (Timo Tjahjanto) σε σενάριο του Ντέρεκ Κόλσταντ (Derek Kolstad), ο οποίος έγραψε και την πρώτη ταινία και του 'Ααρον Ραμπίν (Aaron Rabin).

Ο Όντενκερκ υποδύεται ξανά τον Hutch Mansell, ένα οικογενειάρχη και πρώην πληρωμένο δολοφόνο. Αφού συμφωνεί να συνοδεύσει τη σύζυγό του, Becca (Νίλσεν) και τα παιδιά τους σε μια καλοκαιρινή απόδραση, σε ένα θεματικό πάρκο, βρίσκεται στο στόχαστρο ενός διεφθαρμένου σερίφη (Χανκς) και μιας αδίστακτης αρχηγού του εγκλήματος (Στόουν).

Το καστ συμπληρώνουν οι Κρίστοφερ Λόιντ (Christopher Lloyd), Μάικλ 'Αιρονσαϊντ (Michael Ironside) και Τζον Ορτίζ (John Ortiz).

Το «Nobody 2» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

