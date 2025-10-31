Gen Z: Η εμμονή της με το «Μάτια ερμητικά κλειστά» και στο βάθος η υπόθεση Επστάιν…

Όταν η ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά» κυκλοφόρησε το 1999, η υποδοχή του ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, ψυχρή. Παρά το γεγονός ότι ήταν το αποχαιρετιστήριο έργο του θρυλικού σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο οποίος πέθανε έξι ημέρες μετά την παρουσίαση της ταινίας, το κοινό και οι κριτικοί φάνηκαν κάπως μπερδεμένοι…

Το μπέρδεμα, κυρίως, οφειλόταν στη σχέση μεταξύ του Δρ. Μπιλ Χάρφορντ και της συζύγου του, Άλις, τους οποίους υποδύθηκαν αντίστοιχα το τότε παντρεμένο ζευγάρι, Τομ Κρουζ και Νικόλ Κίντμαν.

Πιο συγκεκριμένα, η απεικόνιση του -χωρίς χημεία- ζευγαριού στην πραγματική ζωή και στην οθόνη, που κάνει αχαλίνωτο σεξ, προκάλεσε στους θεατές μια αποστροφή. Εκείνη την εποχή, ο Τομ Κρουζ είχε προ πολλού ξεπεράσει την εικόνα του αγοριού των αφισών της δεκαετίας του 1980 και ήταν σαν να έβλεπες τον θείο σου, που προσπαθεί να αρέσει υπερβολικά, να συμμετέχει σε ένα όργιο και να αποπλανεί τη ψυχρή αλλά άψογα ντυμένη θεία σου.

Ωστόσο, 26 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, το «Μάτια ερμητικά κλειστά» έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα cult της Γενιάς Z, σε σημείο που οι μάσκες και οι κάπες που φοριούνται στην ταινία είναι από τα πιο περιζήτητα κοστούμια για το φετινό Halloween.

Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή η αναβίωση οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η γενιά, που αγαπά τις συνωμοσίες, συνδέει την ταινία με μερικά από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Είτε σε μακροσκελείς αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα είτε σε podcasts που αναλύουν σε βάθος το θέμα, η Γενιά Ζ (και πολλοί άλλοι) έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ταινία είναι ένα πρότυπο και μια εξήγηση για σχεδόν κάθε θεωρία συνωμοσίας που έχετε ακούσει ποτέ.

Η υπόθεση Επστάιν και οι θεωρίες συνωμοσίας

Η φρίκη που ξεδιπλώνεται γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και το εκτεταμένο δίκτυο εμπορίας νεαρών κοριτσιών για πλούσιους και ισχυρούς άνδρες, το οποίο μόλις τώρα αρχίζει να γίνεται γνωστό, έχει εντείνει αυτό το ενδιαφέρον. Οι παραλληλισμοί μεταξύ της ταινίας και του Έπσταϊν είναι προφανείς, σύμφωνα με τους «ντετέκτιβ του διαδικτύου», οι οποίοι βλέπουν την ταινία ως ένα είδος προτύπου για την αποτρόπαια συμπεριφορά του.

Στην ταινία, ο ηθοποιός Σίντνεϊ Πόλακ υποδύεται τον Βίκτορ Ζίλγκερ και έχει αναμφισβήτητα κοινά στοιχεία με τον Επστάιν: την εξωτερική του εμφάνιση και τις συμπεριφορές του, τον μυστηριώδη και ανεξήγητο πλούτο του, καθώς και τον κεντρικό του ρόλο στα όργια, στα οποία συμμετέχουν άνθρωποι τόσο ισχυροί που «αν σας έλεγα τα ονόματά τους, δεν θα κοιμόσασταν καλά τη νύχτα».

Πολλοί από τη Γενιά Ζ πιστεύουν ότι στο τέλος της ταινίας, ο Κιούμπρικ υπονοεί ότι η κόρη της Άλις και του Μπιλ, στην πραγματικότητα δεν πηγαίνει σε άλλο τμήμα του καταστήματος παιχνιδιών, αλλά απάγεται από κάποιους σκιώδεις άνδρες που ήταν στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Ζίγκλερ. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια θεωρία συνωμοσίας, η οποία, ωστόσο, έχει τεράστια απήχηση στους νέους. Μάλιστα, έφτασαν σε σημείο να τη συνδέσουν με την απαγωγή της Μαντλίν, η οποία δεν είχε καν γεννηθεί το 1999.

Η ακαταμάχητη χρονική σύμπτωση του θανάτου του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο οποίος, σύμφωνα με τη Γενιά Ζ, δολοφονήθηκε επειδή «αποκάλυψε πάρα πολλά μυστικά των ελίτ» στην τελευταία του ταινία, ήταν, επίσης, άλλος ένας συσχετισμός με τον θάνατο του Επστάιν. Γιατί λοιπόν η Γενιά Ζ, μια γενιά που ήταν μικρά παιδιά (ή δεν είχε καν γεννηθεί) όταν ο Έπσταϊν άρχισε να κερδίζει εξουσία και, πράγματι, όταν κυκλοφόρησε η ταινία, είναι τόσο γοητευμένη και ενδιαφέρεται τόσο για την πραγματική υπόθεση όσο και για την ταινία;

Ένας από τους λόγους για τους οποίους γράφτηκαν τα παραμύθια ήταν τόσο για να διδάξουν όσο και για να τρομάξουν τα παιδιά. Και τα μηνύματα λειτουργούσαν τόσο ως ιστορίες όσο και ως μαθήματα. Το «Μάτια ερμητικά κλειστά» έχει μια αναμφισβήτητη ποιότητα παραμυθιού που προσελκύει το σύγχρονο, νεανικό κοινό, αλλά τα παραμύθια έχουν επίσης πολλά κοινά με τις συνωμοσίες: είναι μια απλή ιστορία που, όταν την εξετάσεις σε βάθος, υποδηλώνει μια πιο σκοτεινή, κρυφή αλήθεια για την ανθρώπινη φύση.

Σε αβέβαιους καιρούς, όπου η κατανομή της εξουσίας και του πλούτου είναι οτιδήποτε άλλο παρά ισότιμη, οι συνωμοσίες γίνονται επικίνδυνα παρηγορητικές και ενδυναμωτικές, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές που συχνά αισθάνονται εντελώς περιθωριοποιημένες σε έναν χαοτικό κόσμο. Οι άνθρωποι που τις πιστεύουν τείνουν να έχουν την αίσθηση ότι δεν τους ξεγελούν οι ισχυροί που θέλουν να τους κρύψουν τις άβολες αλήθειες.

Ωστόσο, ακόμα και αν όλες οι συνωμοσίες είναι εντελώς παράλογες, κάνουν τον κόσμο να φαίνεται λιγότερο τρομακτικός σε μερικούς νέους, οι οποίοι αισθάνονται πιο ισχυροί εξαιτίας αυτού. Η ταινία είναι μια ωραία επιλογή για τη Γενιά Z, δείχνοντας ότι είναι ενημερωμένη και ότι τα μάτια της είναι ανοιχτά στην «αλήθεια».

Πηγή: skai.gr

