Αλεσάντρα Αμπρόσιο: «Καυτές» πόζες στο Μεξικό από τον φακό του συντρόφου της

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά supermodels της γενιάς της. Λίγο μετά τα 45α γενέθλιά της, το πρώην «αγγελάκι» της Victoria’s Secret δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με μπικίνι από το Μεξικό.

Το μοντέλο πόζαρε με μπικίνι, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της, στο πλαίσιο προώθησης της σειράς μαγιό GAL Floripa, την οποία έχει ιδρύσει μαζί με την αδελφή της, Αλίν Αμπρόσιο, και την καλή της φίλη, Ζιζέλ Κόρια.

Οι φωτογραφίες, μάλιστα, είχαν και πιο προσωπική υπογραφή, καθώς πίσω από τον φακό βρισκόταν ο Αυστραλός σύντροφός της, Μπακ Πάλμερ. Η σχέση τους φαίνεται πως έχει γίνει ιδιαίτερα σοβαρή μέσα στον τελευταίο χρόνο. Τον Απρίλιο, ο Πάλμερ είχε κληθεί να απαντήσει αν έχει παντρευτεί την Αμπρόσιο, μετά την εμφάνιση των δυο τους με δαχτυλίδια που θύμιζαν βέρες. Η απάντησή του ήταν λιτή: «Όχι ακόμη».

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ερωτικά στα τέλη του 2024, σε πάρτι στο Μαϊάμι, και από τότε εμφανίζεται συχνά μαζί, κυρίως σε παραλίες και ταξίδια. Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι η σχέση τους είναι πολύ δυνατή και πως δεν αποκλείεται να οδηγηθεί σε γάμο.

Πηγή: skai.gr

