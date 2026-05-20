Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων: Στην κορυφή της αξιολόγησης των ασθενών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης στους ασθενείς μεταξύ 126 νοσοκομείων του ΕΣΥ, με βαθμό 4,21 στα 5, βάσει 56.000 αξιολογήσεων έως τον Απρίλιο του 2026.

Ο διοικητής Σπύρος Δερδεμέζης τόνισε ότι η υψηλή βαθμολογία αντανακλά την εξαιρετική δουλειά του προσωπικού και επισημαίνει τη σημασία της αξιολόγησης από τους ασθενείς για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Ξεχώρισε στην αξιολόγηση της Εμπειρίας του Ασθενή μεταξύ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από 56.000 αξιολογήσεις σε 126 νοσοκομεία, από ασθενείς που νοσηλεύθηκαν έως τα τέλη Απριλίου 2026 στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συγκέντρωσε βαθμολογία ικανοποίησης που ανέρχεται σε 4,21 στα 5, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πανελλαδικά.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Σπύρος Δερδεμέζης δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ότι η συγκεκριμένη βαθμολόγηση εκ μέρους των ασθενών αντικατοπτρίζει την εξαιρετική δουλειά όλων των συναδέλφων, από το όποιο πόστο ευθύνης. Επιζητούμε, συνέχισε, την αξιολόγηση των ασθενών, για να γινόμαστε καλύτεροι, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους συνανθρώπους μας.

Να σημειωθεί πως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες μόνο στην Ήπειρο, αλλά αποτελεί πρώτη επιλογή νοσηλείας για τα Ιόνια Νησιά Κέρκυρα και Λευκάδα, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ δέχεται καθημερινά δεκάδες περιστατικά και από την Αλβανία.

Η έρευνα οργανώθηκε από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, τα οποία λειτουργούν πλέον σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

