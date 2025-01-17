Ιός Coxsackie: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Ο ιός Coxsackie είναι μια συχνή αιτία λοιμώξεων, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Ανήκει στην οικογένεια των εντεροϊών και χωρίζεται σε δύο ομάδες, Α και Β, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει διαφορετικούς ορότυπους. Οι λοιμώξεις από αυτούς τους ιούς είναι συνήθως ήπιες και αυτοπεριοριζόμενες αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρότερες, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

«Οι λοιμώξεις από ιούς Coxsackie εμφανίζονται συνήθως σε βρέφη και παιδιά κάτω των 10 ετών. Γι’ αυτό, συχνά χαρακτηρίζεται ως "νόσος του παιδικού σταθμού" ή "του σχολείου". Η περίοδος επώασης του ιού διαρκεί 3-6 ημέρες και η μετάδοσή του γίνεται εύκολα, καθιστώντας τη σωστή υγιεινή απαραίτητη», αναφέρει η κ. Σοφία Παπανικολάου Επιμελήτρια Παιδίατρος στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει με τους τρόπους μετάδοσης, τα συμπτώματα, την πρόληψη και τη θεραπεία του ιού:

Πώς μεταδίδεται

Η μετάδοση του ιού Coxsackie γίνεται κυρίως μέσω:

• Της κοπρανοστοματικής οδού

• Των σταγονιδίων από τον βήχα, το φτέρνισμα ή το γέλιο

• Των μολυσμένων αντικειμένων

• Της επαφής με δερματικές βλάβες

Επιπλέον, μπορεί να μεταδοθεί από τη μητέρα στο έμβρυο ή στο νεογνό, όπου η λοίμωξη μπορεί να αποδειχθεί σοβαρή.

Συμπτώματα και κλινική εικόνα

Οι λοιμώξεις από τον ιό Coxsackie παρουσιάζουν ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, από ήπια έως σοβαρά.

• Ήπιες περιπτώσεις: Πυρετός, εξάνθημα, φαρυγγαλγία ή γαστρεντερικές διαταραχές.

• Λοιμώξεις του αναπνευστικού: Κοινό κρυολόγημα, βρογχιολίτιδα ή βρογχοπνευμονία.

• Νόσος χεριών-ποδιών-στόματος: Φυσαλιδώδεις βλάβες στο στόμα, τα χέρια και τα πόδια, συνοδευόμενες από πυρετό.

• Πλευροδυνία: Αιφνίδιος πόνος στον θώρακα με πυρετό.

• Αιμορραγική επιπεφυκίτιδα: Ερυθρότητα, πόνος και δακρύρροια.

Σπανιότερα, ο ιός Coxsackie μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.

Διάγνωση και θεραπεία

Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις απαιτούνται σπάνια, κυρίως σε πιο σοβαρές περιπτώσεις. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και περιλαμβάνει:

• Αντιπυρετικά και αναλγητικά

• Επαρκή ενυδάτωση

• Μαλακές και δροσερές τροφές για την ανακούφιση από τον πόνο στο στοματοφάρυγγα

Η νόσος υποχωρεί συνήθως σε 2-10 ημέρες, με πλήρη ανάρρωση του ασθενούς.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με γιατρό εάν το παιδί παρουσιάζει:

• Αδυναμία λήψης υγρών ή τροφής

• Επιμονή ή επιδείνωση των συμπτωμάτων

• Έντονη κεφαλαλγία, λήθαργο ή δυσκολία στην αναπνοή

Μέτρα πρόληψης

Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής είναι το κλειδί για την πρόληψη της μετάδοσης:

• Σχολαστικό πλύσιμο χεριών πριν το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

• Κάλυψη στόματος και μύτης κατά το φτέρνισμα ή τον βήχα.

• Τακτικός αερισμός των χώρων.

• Απομάκρυνση του παιδιού από σχολικές δραστηριότητες έως την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Πιθανότητες επανεμφάνισης

Μια προηγούμενη λοίμωξη προσφέρει ανοσία μόνο στον συγκεκριμένο ορότυπο του ιού, επομένως είναι πιθανή η μόλυνση από διαφορετικό στέλεχος στο μέλλον. Η ενημέρωση και η πρόληψη παραμένουν τα ισχυρότερα όπλα για τη διατήρηση της υγείας των παιδιών.

«Συνοψίζοντας, η λοίμωξη από ιούς Coxsackie είναι συχνή στα παιδιά και ιδιαίτερα στη νηπιακή ηλικία, συνήθως διαδράμει ήπια και χωρίς επιπλοκές, αλλά ενίοτε μπορεί να είναι πιο σοβαρή και να οδηγήσει το παιδί στο νοσοκομείο», καταλήγει η κ. Παπανικολάου.

*Η Παιδιατρική Κλινική του Metropolitan Hospital, μέλος του μεγαλύτερου Ιδιωτικού Ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα Hellenic Healthcare Group, λειτουργεί από το 2000, με στόχο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο άρρωστο παιδί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Με έμπειρους παιδίατρους και καταρτισμένο προσωπικό, προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα σε κάθε μικρό ασθενή διασφαλίζοντας την έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των παιδιατρικών νοσημάτων, αλλά παράλληλα και την παραμονή των παιδιών σε ένα ασφαλές, ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.